Gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın geliri şoke etti

Suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin aylık gelirleri büyük bir merak konusu haline gelmişti. İkilinin, bir suç örgütünün gizli kasası olduklarına dair iddialar ortaya atılmış, özellikle sosyal medyada dolandırıcılık konusundaki söylentiler büyük yankı uyandırmıştı.

Bahar Candan ve Nihal Candan, İşte Benim Stilim adlı moda programı ile tanınmış ve lüks yaşantılarıyla dikkat çekmişti. Uzun süredir dolandırıcılık iddialarıyla anılan kardeşler, geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. İki kardeşin aylık gelirleri ve kazançlarıyla ilgili yapılan açıklamalar, bu olayın merak edilen yönlerinden biri oldu.

Bahar Candan, geçimini OnlyFans platformu üzerinden sağladığını belirterek bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Ablası Nihal Candan ise Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada, OnlyFans üzerinden elde ettiği aylık gelirin 100 bin TL olduğunu ifade etti.

İkilinin gözaltına alınmasının ardından bu açıklamalar ve suçlamalar yeniden gündeme gelerek geniş kitlelerce tartışma konusu oldu.