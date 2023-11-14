Advert

Gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın geliri şoke etti

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı. İki kardeşin aylık geliri büyük bir merak konusu olmuştu ve haklarında suç örgütünün gizli kasası olduklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Candan kardeşlerin kazancı netlik kazandı.

Gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın geliri şoke etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 19:07

Suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin aylık gelirleri büyük bir merak konusu haline gelmişti. İkilinin, bir suç örgütünün gizli kasası olduklarına dair iddialar ortaya atılmış, özellikle sosyal medyada dolandırıcılık konusundaki söylentiler büyük yankı uyandırmıştı.

Bahar Candan ve Nihal Candan, İşte Benim Stilim adlı moda programı ile tanınmış ve lüks yaşantılarıyla dikkat çekmişti. Uzun süredir dolandırıcılık iddialarıyla anılan kardeşler, geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. İki kardeşin aylık gelirleri ve kazançlarıyla ilgili yapılan açıklamalar, bu olayın merak edilen yönlerinden biri oldu.

Bahar Candan, geçimini OnlyFans platformu üzerinden sağladığını belirterek bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Ablası Nihal Candan ise Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada, OnlyFans üzerinden elde ettiği aylık gelirin 100 bin TL olduğunu ifade etti.

İkilinin gözaltına alınmasının ardından bu açıklamalar ve suçlamalar yeniden gündeme gelerek geniş kitlelerce tartışma konusu oldu.

Benzer Haberler
Yasmin Erbil'in pozlarına Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi Yasmin Erbil'in pozlarına Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi
Cinsel ilişki itirafıyla şaşırttı! Miley Cyrus itiraf etti: Yasal olan her şeye varım Cinsel ilişki itirafıyla şaşırttı! Miley Cyrus itiraf etti: Yasal olan her şeye varım
Dilan Polat ifadeye götürülünce Banu Parlak göbek attı Dilan Polat ifadeye götürülünce Banu Parlak göbek attı
Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye aşk dolu kutlama Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye aşk dolu kutlama
Emre Karayel paylaştı: 'İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir' Emre Karayel paylaştı: 'İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir'
'Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü ilgi odağı oldu! 'Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü ilgi odağı oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı