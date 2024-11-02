Gossip Girl'ün yıldızı Ed Westwick ve Amy Jackson’dan mutlu haber: Bebek bekliyorlar!

Gossip Girl dizisindeki Chuck Bass karakteriyle dünya çapında tanınan ünlü oyuncu Ed Westwick, baba olmaya hazırlanıyor.

Gossip Girl'ün yıldızı Ed Westwick ve Amy Jackson’dan mutlu haber: Bebek bekliyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2024 10:11

2022’den bu yana birlikte olan ve magazin gündeminde sıkça yer alan Ed Westwick ve Amy Jackson çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.


Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada büyük ilgi görerek hayranlarından yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Ed Westwick, kısa bir süre önce partneri Amy Jackson’a İsviçre’de evlenme teklifinde bulunmuştu.


Şimdi ise ilişkilerini bebek haberleriyle taçlandıran çift, heyecanlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak bu özel haberi sevenleriyle buluşturdu.

Hayranları, çiftin bu yeni yolculuğuna dair coşku dolu mesajlar göndermeye devam ediyor.

 