Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Türkiye, deprem kuşağında bulunması sebebiyle her büyük depremde acı bir mirasa daha sahip oluyor. 6 Şubat gecesi 11 ilde meydana gelen büyük felaketin ardından, bugün ise Bursa'da yaşanan deprem, deprem uzmanlarının dikkatini bir kez daha çekti.

Bilgileri ve açıklamaları büyük bir ilgiyle takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür, bu sefer 18 ili isim vererek uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde bulunan bu illerin kaderi, maalesef kaderi Maraş ve Hatay gibi olabilir" şeklinde konuştu.



"KAYIP ANORMAL OLUR"



Hangi iller fay hattı üzerinde? Naci Görür, bu soruya cevap vererek şu illeri sıraladı: Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari... Görür ayrıca, "Bu iller direkt olarak fay hattının üzerinde yer alıyor. Altındaki faylar oldukça güçlü ve her bir kentte 7 ve üzeri depremler meydana getirme potansiyeline sahipler" şeklinde ifade etti.



Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." dedi.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aynı zamanda, deprem gecesi yaşadığı deneyimi paylaşan Naci Görür, bu anıyı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anısını şu şekilde ifade etti:

Adana'da, sizin uyarılarınız üzerine komşularla konuşmaya gittik. Bir apartmandaki sorunlu durumu anlattık, ancak apartman sakinleri kabul etmek istemedi. Beni dinleyen bir kişi, "Bizim durumumuz iyiydi, o yüzden oradan ayrıldık" diyor. Şimdi, hayır diyenlerin hiçbiri hayatta değil diyor. Erkenek'ten bir grup bana bir video gönderdi. "Hocam, size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız, ancak biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok" diyor.

"4-5 SAAT AĞLADIM"

Depremin olduğu gün, saat 6 civarında benim telefonum çaldı. Genellikle telefonumu açık tutarım çünkü uygunsuz bir saatte çalıyorsa ya çocuklar ya da deprem olmuştur. Gazeteciler bu saatte beni aramaz. Kalktım ve baktım ki beni Whatsapp'tan biri görüntülü arıyor. Bir hanımefendi gördüm, önce tam anlamadım. Loş bir ışıkta saçları karışık. Tam olarak görünmüyordu, ama yanında bir kız çocuğu olduğunu fark ettim, kızı... "Hocam, bizi kurtar" dedi. Yani düşünün, o sabah mübalağasız 4-5 saat ağladım.