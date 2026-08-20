Görüntüleri Aylarca Konuşulmuştu: Eski Sunucu Murat Başoğlu'nun Yeni Hayatı Ve Mesleği Ortaya Çıktı!

Bir dönem Türk televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarının sunucusu olan sunuculuk ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Murat Başoğlu yıllar önce patlak veren skandalın ardından tamamen gözlerden kaybolmuştu. 2017 yılında Bodrum'da öz yeğeniyle bir teknede çekilen ve kamuoyunda büyük infial yaratan görüntülerinin magazin basınına düşmesiyle kariyeri tek celsede biten eski sunucunun son hali yaşamını nerede sürdürdüğü ve ne iş yaptığı uzun süredir merak konusuydu. Yıllardır adeta sırra kadem basan Başoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla ortaya çıktı.

Yargılama Süreci Ve Ekranlara Veda

Hatırlanacağı üzere skandalın patlak vermesinin hemen ardından konu yargıya taşınmış ve Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Murat Başoğlu hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama süresi boyunca kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulan ve uzun süre Türkiye’de dava sonucunu bekleyen eski sunucu hukuki sürecinin tamamlanması ve beraat kararlarının ardından radikal bir karar alarak Türkiye'deki tüm bağlarını kopardı.

Yunanistan'a Yerleşti: Emlak Sektörüne Girdi!

Ekranlara ve Türkiye'deki yaşamına tamamen veda eden Murat Başoğlu'nun komşu ülke Yunanistan'a taşındığı ortaya çıktı. Yaşamını başkent Atina'da sürdüren 50 yaş üzerindeki eski sunucunun gayrimenkul ve emlak sektörüne yöneldiği öğrenildi. Türkiye'den Yunanistan'a taşınmak veya yatırım yapmak isteyen varlıklı kişilere danışmanlık hizmeti sunan Başoğlu yeni mesleğini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoyla duyurdu.

Golden Visa Sağlıyoruz

Sosyal medya hesabından son halini ve gerçekleştirdiği iş projelerini paylaşan Murat Başoğlu çektiği tanıtım videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Atina'nın en iyi inşaat firmaları ve alanında uzman en iyi avukatlarıyla ortaklaşa çalışıyoruz. Yunanistan'da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize en kısa zamanda Golden Visa (Altın Vize) süreçlerini tamamlayıp oturum kartlarını sağlıyoruz."

Eski şaşaalı televizyon günlerinden uzak tamamen farklı bir sektörde yeni bir hayata başlayan Murat Başoğlu'nun değişen imajı ve yeni mesleği sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı.