Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Yatırım İçin Rize’yi Seçti! İmzalık Gayrimenkul Hamlesi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yatırım için Rize'yi seçti. Rize'den ev alan Öztel yaylalarda arsa ve ev yatırımlarına devam edeceğini açıkladı

Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Yatırım İçin Rize’yi Seçti! İmzalık Gayrimenkul Hamlesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 16:04

Türk pop müziğinin en genç ve iddialı isimlerinden Aleyna Tilki'nin her paylaşımıyla dikkat çeken annesi Havva Öztel bu kez yaptığı lüks gayrimenkul yatırımıyla gündeme geldi. Son yıllarda el değmemiş doğası, temiz havası ve konaklama turizminde yaşanan patlamayla gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi haline gelen Rize popüler isimlerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Karadeniz'in büyüleyici atmosferine hayran kalan Öztel Rize'den ev satın alarak bölgedeki yatırımcı kervanına katıldı.

"Kızlarım Çok İstiyordu Rize'de Bir Evimiz Olsun İstedim"

Günlerdir Rize'nin eşsiz yaylalarında vakit geçiren ve bölgeyi yakından inceleyen Havva Öztel beğendiği konut için resmi işlemleri tamamlayarak imzayı attı. Karadeniz doğasına olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü isim satın alım sonrası yaptığı açıklamada "Uzun zamandır Rize'de kendimize ait bir yerimizin olmasını çok istiyordum. Sonunda içimize sinen evi bulduk ve aldık çok mutluyum. Kızlarım Aleyna ve Ayça da burada bir evimizin olmasını canıgönülden istiyordu" ifadelerini kullandı.

Rize'deki Yatırımlarını Genişletecek: Sırada Yayla Ve Arsa Var

Yaptığı bu konut alımının Karadeniz'deki ilk adımı olduğunu vurgulayan Havva Öztel Rize ve çevresindeki gayrimenkul hamlelerine devam edeceğinin sinyalini verdi. Bölgenin gelecekteki turizm potansiyeline son derece güvendiğini belirten Öztel özellikle doğayla iç içe, yaylalara yakın lokasyonlarda yeni ev ve arsa yatırımları yapmayı planladığını dile getirdi.

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