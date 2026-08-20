17 Kilo Verdi, Ciddi Hastalıklar Atlattı! Usta Oyuncu Coşkun Göğen'den Haber Var

Türk sinema tarihinin ve Yeşilçam'ın en ikonik en çok üretmiş yardımcı oyuncularından biri olan usta aktör Coşkun Göğen namıdiğer "Tecavüzcü Coşkun" uzun bir aradan sonra paylaşılan görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Sinemada üstlendiği antagonist ve marjinal karakterlerle hafızalara kazınan 60 yılı aşkın oyunculuk kariyerine yüzlerce film ve onlarca popüler dizi sığdıran 80 yaşındaki usta isim sosyal medyada viral olan son videosuyla takipçilerini duygulandırdı.

17 Yaşında Başlayan Dans Ve Sinema Serüveni

1946 yılında hayata gözlerini açan Coşkun Göğen henüz 17 yaşındayken bir dans grubunun üyesiyken sinema sektörünün kapılarını araladı. İlk dönemlerinde figüranlık ve fotoroman oyunculuğu yapan usta isim dönemin özgür ruhlu yaşam tarzı sebebiyle bir dönem Hippi Coşkun olarak anıldı. Ancak kariyerinin kırılma noktası 1970'li yılların sonlarında yaşandı. Özellikle 1979 yapımı Yanmışım filminde canlandırdığı karakterin ardından üzerine yapışan ve Türk sinema literatürüne giren Tecavüzcü Coşkun lakabı sonraki yıllarda sinemada ikonik bir figür haline dönüşmesine vesile oldu.

Yeşilçam'dan Popüler Komedilere Uzanan Dev Bir Kariyer

Türk sinemasında en çok filmde rol alan emektar oyunculardan biri olan Göğen kariyerinin en yoğun dönemlerinde aynı gün içerisinde üç farklı set arasında mekik dokuduğunu sıklıkla dile getirmişti. Yeşilçam klasiği dram ve aksiyon filmlerinin yanı sıra Arabesk, Gerzek Şaban, Şabaniye ve Tarzan Rıfkı gibi efsanevi yapımlarda yer aldı.

Milenyum sonrasında ise genç kuşak izleyicisiyle buluşmayı başaran usta aktör Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. sinema filmlerinde ayrıca Kahpe Bizans gibi kült komedilerde boy gösterdi. Ekranların sevilen dizileri Avrupa Yakası, Çocuklar Duymasın ve Aşk Yeniden gibi yapımlarda da konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Göğen son olarak 2026 yapımı Mitoloji Mafyası sinema filmiyle beyazperdedeki varlığını sürdürdü.

17 Kilo Verdi: Geçirdiğim Rahatsızlıklardan Sonra İyileşmeye Çalışıyorum

81 yaşındaki Coşkun Göğen, sevenlerine selam gönderdi:



“Karşınızda son zamanların emekli tecavüzcüsü… Kaçmayın, kaçılacak bir durum yok. Emekli olmama rağmen herkesle konuşabilirim, herkese sataşabilirim.” pic.twitter.com/XkXLsQGgm6 — Aykırı (@aykiri) August 20, 2026

Sosyal medyada yayımlanan son görüntülerinde oldukça zayıfladığı gözlenen 80 yaşındaki Coşkun Göğen'in fiziki değişimi sevenlerini endişelendirdi. Son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten usta oyuncu zatürre KOAH ve kalp-damar rahatsızlıkları sebebiyle zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırıldığı dönemde tansiyonunun 19'a kadar yükseldiğini ve tedavi sürecinde 16-17 kilo kaybettiğini dile getiren Göğen durumunun şu an daha iyi olduğunu belirterek kendisini merak eden Türk halkına ve sevenlerine kucak dolusu selam gönderdi.