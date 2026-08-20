Şehir Hayatına Mola Verdiler! Atakan Özyurt ve Eşi Ordu'da Fındık Bahçesine Girdi

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım Özyurt oğulları Aren Ata ile Ordu'da fındık topladı. Bahçedeki renkli anlar ilgi gördü.

Şehir Hayatına Mola Verdiler! Atakan Özyurt ve Eşi Ordu'da Fındık Bahçesine Girdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 16:47

Çektikleri eğlenceli videolar, samimi içerikler ve mutlu aile yaşantılarıyla dijital dünyada milyonların sevgisini kazanan popüler sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım Özyurt bu kez şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak Karadeniz turuna çıktı. Geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları minik oğulları Aren Ata ile ebeveynlik heyecanını tadan ünlü çift Ordu'ya giderek bölgenin en önemli geçim kaynağı ve kültürel simgesi olan fındık hasadına katıldı.

Sezonu Açtık: Sosyal Medyada Büyük İlgi Gören Hasat Pozları

Karadeniz'de fındık sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu ailece memleketleri Ordu'daki fındık bahçesinde alan Özyurt ailesi gün boyu bahçede çalışarak fındık topladı. İş elbiselerini giyip sepete sarılan ünlü çift bahçede geçirdikleri keyifli ve neşeli anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin imzaladıkları başarılı dijital projelerin ardından bahçedeki doğal ve mütevazı halleri hayranlarından tam not aldı.

Minik Aren Ata Da Bahçe Neşesine Ortak Oldu

Hasat maratonunda Özyurt çiftini yalnız bırakmayan minik oğulları Aren Ata da bahçenin neşesi oldu. Ailece çekildikleri renkli ve samimi fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Takipçileri ünlü çifte "Karadeniz havası yaramış", "En tatlı fındık toplayıcıları" şeklinde binlerce sevgi dolu mesaj ve iyi dilek iletti.

 

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