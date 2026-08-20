Atiye'den Güldüren Hamilelik Paylaşımı! 4. Bebeğini Bekleyen Ünlü Şarkıcı Mizahla Yanıt Verdi

4. bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye konser öncesi rahatsızlandıktan sonra güldüren bir paylaşımla hamilelik sürecini esprili bir dille anlattı

Atiye'den Güldüren Hamilelik Paylaşımı! 4. Bebeğini Bekleyen Ünlü Şarkıcı Mizahla Yanıt Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 16:26

Türk pop müziğinin kendine has tarzı, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla tanınan sevilen ismi Atiye dördüncü kez anne olmaya hazırlanırken sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında Almanya'da ünlü prodüktör Erol Sebebci ile dünyaevine giren ve bu mutlu evlilikten üç kız çocuğu dünyalar kadar tatlı ailesine katılan güzel şarkıcı bir süre önce hayranlarına 4. kız bebeğinin yolda olduğu müjdesini vermişti. Hamileliklerinin son anına kadar temposunu düşürmeyip sahnelerde yer almasıyla sık sık eleştirilerin odağı olan usta isim geçirdiği rahatsızlığın ardından eğlenceli bir paylaşımla sessizliğini bozdu.

Konser Öncesi Fenalaşarak Sevenlerini Korkutmuştu

Doğumuna kısa bir süre kala yoğun konser takvimine ara vermeden devam eden Atiye geçtiğimiz haftalarda vereceği bir konser öncesinde kuliste aniden rahatsızlanmıştı. Sahnede performansı beklenirken yaşanan bu talihsiz sağlık sorunu nedeniyle konser iptal edilmiş ve güzel sanatçının durumu hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Sahnelerden uzak kaldığı süre boyunca dinlenen ve sağlığına kavuşan ünlü popçu, hamileliğinde son düzlüğe girerken sosyal medya hesabından neşeli bir paylaşım yaptı.

Sahne Sevdası Eleştirilerine Eğlenceli Yanıt

Hamilelik süreçlerinde doğuma kadar çalışması nedeniyle zaman zaman takipçileri tarafından eleştirilen Atiye yaşadığı sağlık pürüzünün ardından hamilelik sürecini ve son halini mizahi bir dille özetledi. Takipçilerini güldüren eğlenceli paylaşımıyla iyi olduğunu ve bebekle birlikte durumunun gayet sağlıklı seyrettiğini belirten güzel şarkıcı hayranlarından binlerce geçmiş olsun mesajı ve beğeni topladı. 4. kızını kucağına almak için gün sayan ünlü sanatçının neşeli hali gözlerden kaçmadı.

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