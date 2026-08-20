Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin İngilizce öğretmeni George Brown'ı oynayan Daniel Chauchat 45 yıl sonra ortaya çıktı. Son hali sosyal medyada gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 17:00

Türk sinemasının tartışmasız en çok sevilen ve kuşaklar boyu izlenmeye devam eden efsanevi film serisi Hababam Sınıfı aradan geçen onlarca yıla rağmen hafızalara kazınan unutulmaz karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Serinin 1981 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Özel Çamlıca Lisesi'ne gelen yabancı İngilizce öğretmeni George Brown karakteri izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyordu.

Filmde kısıtlı bir ekran süresine sahip olmasına rağmen Hababam Sınıfı öğrencileriyle yaşadığı eğlenceli ve komik diyaloglarla hafızalarda yer edinen karakteri Fransız asıllı Daniel Chauchat canlandırıyordu. Yaklaşık 45 yıl boyunca gözlerden ve ekranlardan tamamen uzak bir yaşam süren Chauchat yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle Türk sinemaseverleri heyecanlandırdı.

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Oyunculuk kariyerini noktalandırdıktan sonra uzun yıllardır sessiz ve sakin bir yaşam sürdüren Daniel Chauchat'nın izini sosyal medya içerik üreticisi Murad Salahlı buldu. Chauchat'yı İstanbul'daki evinde ziyaret eden Salahlı usta ismin son halini çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık sürede bir hayli değiştiği görülen Chauchat Hababam Sınıfı setinde geçirdiği günleri ve Türk sinemasının usta isimleriyle olan hatıralarını tebessümle andı. Kısa sürede viral olan görüntüler Yeşilçam tutkunlarından ve sinemaseverlerden binlerce beğeni ve nostaljik yorum topladı.

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