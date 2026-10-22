Görenler Tanıyamadı! Sen Anlat Karadeniz'in Küçük Yıldızı Demir Birinci 15 Yaşına Girdi

ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Trabzon'un eşsiz doğasında çekilen efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'in unutulmaz çocuk yıldızı Demir Birinci 15 yaşına bastı. Dizide Nefes karakterinin gözünden sakındığı minik oğlu Yiğit rolüyle milyonların gönlünde taht kuran genç oyuncunun doğum gününden paylaşılan son kareler sosyal medyada adeta fırtınalar kopardı. 2018 yılında henüz çocuk yaşta sergilediği devleşen performansıyla Altın Kelebek ödülünü kucaklayan Birinci'nin geçirdiği değişim ve kocaman bir delikanlı oluşu dizinin sıkı takipçilerini hem şaşırttı hem de zamanın ne kadar hızlı aktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Yaş Pozları Viral Oldu!

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 24 Ocak 2018'de ekran yolculuğuna başlamış ve 13 Kasım 2019'da 64. bölümüyle vedasını gerçekleştirmişti. Dizide Yiğit karakterine hayat veren Demir Birinci özellikle Ulaş Tuna Astepe ile yakaladığı duygu yüklü baba-oğul uyumuyla hafızalara kazınmıştı.

Dizinin yayın hayatına başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesiyle birlikte minik Yiğit'in 15. yaş kutlamasından gelen fotoğrafları gören izleyiciler "Zaman ne çabuk akmış!" yorumlarında bulundu.

Trabzonsporlu Eski Kalecinin Tavsiyesiyle Başlayan Yıldız Yolculuğu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelen Demir Birinci'nin yeteneği aslında tesadüfi bir yönlendirmeyle keşfedildi. Beden eğitimi öğretmeni bir anne ile iç mimar bir babanın oğlu olan genç yıldız eski Trabzonspor kalecisi Metin Aktaş'ın ailesine yaptığı tavsiye üzerine henüz 6 yaşındayken ajans deneme çekimlerine katıldı.

Burada sergilediği doğal yetenekle yapım ekibini kendine hayran bırakan oyuncu kısa sürede Sen Anlat Karadeniz kadrosuna dahil olarak kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Üstelik bu başarılı performansıyla henüz ilk projesinde Aralık 2018'de düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazanarak adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdırdı.