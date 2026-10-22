Görenler Tanıyamadı! Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman İmajını Yeniledi

Türk futbolunun gururu, Fenerbahçe'deki muhteşem performansının ardından dünya devi Real Madrid'e transfer olarak göğsümüzü kabartan Arda Güler yalnızca sahadaki üstün yeteneğiyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Genç yıldızın İspanya yolculuğunda yanından bir an olsun ayrılmayan basketbolcu sevgilisi Duru Nayman çiftin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takibe alınmış durumda. İkili aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamayı tercih ederken Duru Nayman bu kez radikal imaj değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Arda'nın Madrid'deki imza töreninde tanıdığımız genç ismin zaman içindeki stil dönüşümü sosyal medyada gündem oldu.

İmza Törenindeki Sade Kızdan Moda İkonluğuna!

Spor geçmişi bulunan ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı altyapısında da forma giyen Duru Nayman kamuoyunun önüne ilk olarak Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı o tarihi günde çıkmıştı. O dönemde sade giyimi, doğal saçları ve spordan gelen mütevazı tarzıyla beğeni toplayan Nayman Santiago Bernabéu tribünlerinde Arda'ya verdiği destekle de sık sık objektiflere yansıyordu.

Ancak İspanya'daki yaşamı ve zaman içinde değişen moda anlayışı genç ismin görünümüne de yansıdı. Son dönemde paylaşılan karelerde Duru Nayman'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.

Sosyal Medyada Eski Ve Yeni Kareler Karşılaştırılıyor!

Daha iddialı saç modelleri, belirgin makyaj tercihleri ve şık kombinleriyle stilini baştan yaratan Duru Nayman'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok takipçi Nayman'ın yeni imajını son derece modern şık ve İspanya konseptine uygun bulurken bazı kullanıcılar ise ilk dönemlerdeki doğal ve sportif tarzını özlediklerini dile getirdi.

Sosyal mecralarda fotoğrafları yan yana getirilerek binlerce yorum yapılan Duru Nayman sessizliğini korusa da değişen imajıyla İspanya magazin basınının ve Türk takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.