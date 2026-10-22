Görenler Tanıyamadı! Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman İmajını Yeniledi

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman imaj değiştirdi! Sade tarzından iddialı şıklığa geçen Nayman'ın yeni hali sosyal medyayı salladı.

Görenler Tanıyamadı! Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman İmajını Yeniledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 14:51

Türk futbolunun gururu, Fenerbahçe'deki muhteşem performansının ardından dünya devi Real Madrid'e transfer olarak göğsümüzü kabartan Arda Güler yalnızca sahadaki üstün yeteneğiyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Genç yıldızın İspanya yolculuğunda yanından bir an olsun ayrılmayan basketbolcu sevgilisi Duru Nayman çiftin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takibe alınmış durumda. İkili aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamayı tercih ederken Duru Nayman bu kez radikal imaj değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Arda'nın Madrid'deki imza töreninde tanıdığımız genç ismin zaman içindeki stil dönüşümü sosyal medyada gündem oldu. 

İmza Törenindeki Sade Kızdan Moda İkonluğuna!

Spor geçmişi bulunan ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı altyapısında da forma giyen Duru Nayman kamuoyunun önüne ilk olarak Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı o tarihi günde çıkmıştı. O dönemde sade giyimi, doğal saçları ve spordan gelen mütevazı tarzıyla beğeni toplayan Nayman Santiago Bernabéu tribünlerinde Arda'ya verdiği destekle de sık sık objektiflere yansıyordu.

Ancak İspanya'daki yaşamı ve zaman içinde değişen moda anlayışı genç ismin görünümüne de yansıdı. Son dönemde paylaşılan karelerde Duru Nayman'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.

Sosyal Medyada Eski Ve Yeni Kareler Karşılaştırılıyor!

Daha iddialı saç modelleri, belirgin makyaj tercihleri ve şık kombinleriyle stilini baştan yaratan Duru Nayman'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok takipçi Nayman'ın yeni imajını son derece modern şık ve İspanya konseptine uygun bulurken bazı kullanıcılar ise ilk dönemlerdeki doğal ve sportif tarzını özlediklerini dile getirdi.

Sosyal mecralarda fotoğrafları yan yana getirilerek binlerce yorum yapılan Duru Nayman sessizliğini korusa da değişen imajıyla İspanya magazin basınının ve Türk takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!
İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü” İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”
Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor! Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor!
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt! Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt!
Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!
Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı! Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!