Google'da en çok aranan dizi Yalı Çapkını oldu

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve hem yüksek reytingleri hem de sosyal medyadaki büyük ilgiyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, 2023 yılında da Google arama sonuçlarına göre birinci sırada yer aldı. Bu dizi, 2023 boyunca bir önceki yıl olduğu gibi Google arama motorunda en çok aranan dizi unvanını korudu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi önemli isimler de yer almaktadır. Yalı Çapkını'nın yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme almaktadır.