Gümüş Dizisi Dünyaya Açıldı Ama Songül Öden O Dönem Neler Yaşadı? Kıvanç Tatlıtuğ'un Partneri Olmak Kolay Değildi

Kıvanç Tatlıtuğ bugünlerde Organize İşler: Karun Hazinesi filmindeki inanılmaz performansıyla gündemde. Ekranlarda yakışıklılığıyla göz dolduran oyuncu bu kez sıra dışı bir karakterle Sarı Saruhan olarak seyirciyle buluştu. Buradaki başarılı performansı konuşuladursun geçmişte onunla başrolü paylaşan Songül Öden, Tatlıtuğ ile partner olmanın zorluğunu anlatmıştı. İşte Songül Öden'i zorlayan o detay...

Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ İtirafı

Bugün başarılı işleriyle gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un sektöre adım attığı yıllarda oynadığı bir dizi vardı: Gümüş. 2005-2007 yılları arasında televizyon ekranlarında yer alan dizide başrolü Songül Öden ile paylaşıyordu.

Dizide Gümüş (Songül Öden) ile Mehmet'in (Kıvanç Tatlıtuğ) zoraki başlayan evliliği ve bunun zaman içinde büyük bir aşka dönüşmesi anlatılıyordu. Bu projede Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olmak Songül Öden için âdeta psikolojik şiddet boyutundaymış.

"Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar?"

Songül Öden, İbrahim Selim ile Bu Gece programında şu sözleri sarf etmişti: "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zamanlar eleştiriyi de bilmiyordum. 'Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı." O dönemde yapılan bu yorumlar karşısında çok üzüldüğünü belirten Songül Öden, "Yeni mezun olmuşum, küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız." sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

Artık Umurunda Değilmiş

Aradan geçen yıllarda oyuncuların karşılaştığı çok fazla eleştiri olduğunun farkına varan güzel oyuncu, artık bu söylemleri eskisi gibi umursamadığının altını çiziyor. Yıllardır başarılı performanslarıyla seyircilerin beğenisini ve takdirini kazanan Öden, o dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamanın onu çok zorlayan bir deneyim olduğunun altını çiziyor.

Şimdilerde hem Songül Öden'in hem Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldıkları filmlerle ve dizilerle Türkiye'nin en tanınmış yıldızları arasında bulunduğu tartışılmaz bir gerçek!