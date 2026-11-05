Seda Sayan ile Erol Köse Arasında Yıllarca Konuşulan Gerilim! Olayın İlk Günü Ne Yaşandı?

Seda Sayan ile Erol Köse arasında yıllarca konuşulan kavga, sanatçının yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. İkili arasında yaşanan gerilimin nedeni neydi?

Seda Sayan ile Erol Köse Arasında Yıllarca Konuşulan Gerilim! Olayın İlk Günü Ne Yaşandı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 10:43

Seda Sayan'la müzik yapımcısı Erol Köse arasındaki tartışma magazin tarihinin unutulmayan olayları arasında yer alıyor. 2011'de bir ödül töreninde fiziksel kavgaya dönüşen gerilim, uzun süre gündemden düşmedi. Yıllar sonra Sayan'ın yaptığı açıklamaysa o gün yaşananları ve kavganın arkasındaki nedeni yeniden gündeme getirdi. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Erol Köse'yle yaşanan durumu mercek altına alıyoruz.

Eski Fotoğraflar Gerilimi Tırmandırdı

İkili arasındaki anlaşmazlığın büyümesinde Erol Köse'nin sosyal medya hesabından Seda Sayan'a ait olduğu belirtilen eski fotoğrafları paylaşması etkili oldu. Paylaşımların ardından Sayan, Köse hakkında hukuki yollara başvurmuştu.

Dönemin haberlerinde sanatçının Köse'ye yönelik örtülü şantaj iddiasıyla dava açtığı ve mahkemeden konuşma yasağı kararı aldığı belirtildi. İki isim arasındaki tartışma magazin gündeminin ötesine geçerek hukuki bir sürece dönüştü.

2011'deki Ödül Töreninde Ortam Gerildi

Seda Sayan ile Erol Köse arasındaki gerilimin en çok konuşulan anı 2011'de bir ödül töreninde yaşandı. Dönemin basınında yer alan haberlere göre Sayan, Köse'nin bulunduğu masaya giderek yüzüne tükürdü ve çantasıyla ona vurdu.

Olay kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından oldu. İkilinin arasındaki anlaşmazlık yıllar geçmesine rağmen bu olayla hatırlanmaya devam etti.
 

Seda Sayan Yıllar Sonra Kavganın Nedenini Açıkladı

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaşanan kavgaya yeniden değindi. Köse'ye çantasıyla vurduğunu doğrulayan sanatçı, kendisini bu kadar öfkelendiren olayın nedenini de anlattı.

Sayan, Köse'nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlamasının kendisini kızdırdığını belirtti. Yıllardır merak edilen kavganın nedeni Sayan'ın kendi anlatımı üzerinden yeniden gündeme gelmiş oldu.

Erol Köse'nin 23 Mart 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından ikili arasında yaşanan eski tartışma da yeniden hatırlandı. Sayan'ın yıllar sonra yaptığı açıklama magazin gündeminde uzun süre konuşulan kavganın arka planına ilişkin merakı bir kez daha artırdı.

 

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