Sinan Özen Konser Dönüşü Ölümden Döndü! Sakarya Gişelerinde Korkutan Kaza

Sinan Özen ve kardeşi Hızır Özen Tokat konseri dönüşü Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Çift kazayı yara almadan atlattı

Sinan Özen Konser Dönüşü Ölümden Döndü! Sakarya Gişelerinde Korkutan Kaza
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 11:10

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'ta verdiği konserin ardından kendi aracıyla İstanbul'a dönüyordu. Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında araçta kardeşi Hızır Özen de bulunuyordu. İkili yara almadan kurtuldu.
Sinan Özen 3 Kasım'da Tokat'ta sahne aldı. Şarkıcı konserin ardından İstanbul'a dönmek için kardeşi Hızır Özen'le birlikte yola çıktı. İkili Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sinan Özen'in menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen kazaya ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. 


"Çok Şükür İyiyiz"


Kaza sonrası araçların fotoğraflarını Instagram'a yükleyen Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı. 

 
Sosyal Medyada Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan haberin ardından Sinan Özen'in hayranları ve sanatçı dostları ünlü isme ve kardeşine geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sinan Özen'den kazaya dair henüz bir açıklama gelmedi.

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