Hazar Ergüçlü'den Yeni Proje Sinyali: "Sevdiğim Şeyleri Yapmaya Çalışıyorum"

Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şık tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yeni projeleri ve vizyona girmesi beklenen sinema filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Okuduğum İşler Var Sevdiğim Şeyleri Yapmaya Çalışıyorum"

Yoğun geçen sezonun ardından seçici davranmaya özen gösteren Hazar Ergüçlü masasında pek çok senaryo olduğunu belirtti. Yeni projelerle ilgili sinyaller veren başarılı oyuncu "Okuduğum işler var. Önümüzdeki süreçte bir şeyler olacak. Hep içine sinen ve sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum" diyerek titizlikle yeni bir rol arayışında olduğunu ifade etti.

"Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" İçin Heyecan Dorukta

Sinemaseverlerin ve hayranlarının büyük bir merakla beklediği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin vizyon tarihinin giderek yaklaştığını hatırlatan Ergüçlü filmle ilgili yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Heyecanını dile getiren güzel oyuncu "Vizyona kadar filmle ilgili yapmam gerekenleri yapmaya çalışıyorum. Genelde evde oturuyorum, dinleniyor ve hazırlık yapıyorum" şeklinde konuştu.

Gerek sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni filmi gerekse titizlikle değerlendirdiği yeni dizi/proje görüşmeleriyle adından söz ettirmeye devam eden Hazar Ergüçlü'nün önümüzdeki günlerde hangi projeyle ekranlara döneceği şimdiden merak konusu oldu.