Hazar Ergüçlü'den Yeni Proje Sinyali: "Sevdiğim Şeyleri Yapmaya Çalışıyorum"

Hazar Ergüçlü Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projeler okuduğunu belirten oyuncu Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmi için gün sayıyor.

Hazar Ergüçlü'den Yeni Proje Sinyali:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 09:29

Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şık tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yeni projeleri ve vizyona girmesi beklenen sinema filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Okuduğum İşler Var Sevdiğim Şeyleri Yapmaya Çalışıyorum"

Yoğun geçen sezonun ardından seçici davranmaya özen gösteren Hazar Ergüçlü masasında pek çok senaryo olduğunu belirtti. Yeni projelerle ilgili sinyaller veren başarılı oyuncu "Okuduğum işler var. Önümüzdeki süreçte bir şeyler olacak. Hep içine sinen ve sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum" diyerek titizlikle yeni bir rol arayışında olduğunu ifade etti.

"Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" İçin Heyecan Dorukta

Sinemaseverlerin ve hayranlarının büyük bir merakla beklediği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin vizyon tarihinin giderek yaklaştığını hatırlatan Ergüçlü filmle ilgili yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Heyecanını dile getiren güzel oyuncu "Vizyona kadar filmle ilgili yapmam gerekenleri yapmaya çalışıyorum. Genelde evde oturuyorum, dinleniyor ve hazırlık yapıyorum" şeklinde konuştu.

Gerek sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni filmi gerekse titizlikle değerlendirdiği yeni dizi/proje görüşmeleriyle adından söz ettirmeye devam eden Hazar Ergüçlü'nün önümüzdeki günlerde hangi projeyle ekranlara döneceği şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Mahsun J Neden Bitti? Mahsun Karaca'dan Güldüren Açıklama Mahsun J Neden Bitti? Mahsun Karaca'dan Güldüren Açıklama
Rahmi Özkan'ın Genelev Çıkışı Canlı Yayına Damga Vurdu: Müge Anlı'dan Anında Fren! Rahmi Özkan'ın Genelev Çıkışı Canlı Yayına Damga Vurdu: Müge Anlı'dan Anında Fren!
Pınar Deniz'e Lansmanda Sürpriz Doğum Günü: 33. Yaşını Kutladı! Pınar Deniz'e Lansmanda Sürpriz Doğum Günü: 33. Yaşını Kutladı!
Harbiye'de Yürek Burkan Anlar: Emir Can İğrek Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu! Harbiye'de Yürek Burkan Anlar: Emir Can İğrek Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu!
Murat Cemcir'den Sağlık Açıklaması: Murat Cemcir'den Sağlık Açıklaması: "Direkten Döndüm Her Şey Çok İyi!"
Ünlü Oyuncu Yılmaz Bayraktar Evlendi! Sıla Özlem Önemli ile Mutluluğa Ünlü Oyuncu Yılmaz Bayraktar Evlendi! Sıla Özlem Önemli ile Mutluluğa "Evet" Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları