Yasemin Ergene Hakkında Şaşırtan İddia: Ünlü Estetik Cerrahla Aşk Yaşadığı Öne Sürüldü!

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın boşanmasının ardından ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasemin Ergene Hakkında Şaşırtan İddia: Ünlü Estetik Cerrahla Aşk Yaşadığı Öne Sürüldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 09:33


Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela'sı Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı sonlandırdı. Boşanmanın ardından soyadını Ergene yapan ve hayatında yepyeni bir sayfa açan sosyetik isim hakkında şimdi de magazin gündemine bomba gibi düşen yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

En Zengin 100 Türk Listesinden Düşük Tazminatla Boşanma İddiası!

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşe yazısına dayandırılan iddialara göre; Yasemin Ergene'nin evliliğinin son dönemlerinde ünlü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a aşık olduğu öne sürüldü.

Aileye yakın kaynaklardan edinildiği iddia edilen bilgilerde Ergene'nin Karaca Başaran'a olan büyük aşkı nedeniyle Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'dan beklentilerin ve normal şartların çok altında bir tazminatla boşanmayı kabul ettiği ileri sürüldü. İlişkinin temelinin ise evlilik devam ederken atıldığı iddialar arasında yer aldı.

Yasemin Ergene İddiaları Kesin Bir Dille Yalanlamıştı

Daha önce de magazin kulislerinde konuşulan ve Yasemin Ergene'nin gönlünü Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı yönündeki söylentiler çıkmış ünlü oyuncu hakkındaki bu aşk iddialarını kısa sürede kesin bir dille yalanlamıştı.

Boşanma sonrası evini ve telefon numarasını değiştirerek gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Yasemin Ergene'nin ortaya atılan bu yeni ve çarpıcı iddialar karşısında nasıl bir açıklama yapacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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