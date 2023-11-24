Gönül Dağı’ndan ayrılan Ecem Özkaya’nın yeni adresi belli oldu

Ecem Özkaya, "Gönül Dağı" dizisinden ayrıldıktan sonra hangi projede yer alacağı merak ediliyordu. Zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken Özkaya, MF Yapım ile anlaştı. Kore formatından uyarlanan "Doktor Cha" dizisinden ilham alınan "Bahardan Önce" adlı dizinin başrol oyuncularından biri olarak seçildi. Ecem Özkaya, dizide "Rengin" karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt'un yöneteceği dizi, Pablo Neruda'nın "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz" sözünü slogan olarak benimsemektedir. Ayça Üzüm'ün senaryosunu kaleme aldığı dizinin senaryo ekibinde Berk Kaya, Bilgesöz Taş ve Merve Van Danışman bulunuyor. Klinik Psikolog H. Gamze Çevik ise danışmanlık yapacak. Dizide, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi önemli isimler başlıca rolleri paylaşacak. Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği dizinin, aralık ayında sete çıkması planlanıyor.