Gönül Dağı’nda Taylan Kaya Devri Kapanıyor: Bülent Şakrak Veda Ediyor!

TRT1 ekranlarının altı sezondur zirveden inmeyen dizisi "Gönül Dağı", sevilen bir ismin vedasıyla sarsılıyor. Köprü Film imzalı yapımda "Taylan Kaya" karakterine hayat veren usta oyuncu Bülent Şakrak, hikâyesinin tamamlanması üzerine projeden ayrılma kararı aldı.

Veda Tarihi Belli Oldu: 216. Bölüm

Kulislerden sızan bilgilere göre, Bülent Şakrak’ın canlandırdığı Taylan Kaya karakteri, dizinin 216. bölümünde izleyiciye veda edecek. Senaryodaki rolünün sona ermesi nedeniyle gerçekleşen bu ayrılık, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin takipçilerini oldukça şaşırttı.

Bülent Şakrak’ın Yeni Adresleri: Cem Yılmaz ve Tek Kişilik Oyun

Başarılı oyuncunun "Gönül Dağı"ndan ayrıldıktan sonraki takvimi ise şimdiden oldukça yoğun: