Gönül Dağı’nda Taylan Kaya Devri Kapanıyor: Bülent Şakrak Veda Ediyor!

Gönül Dağı dizisinde Bülent Şakrak ayrılığı! Taylan Kaya karakterine hayat veren Bülent Şakrak kaçıncı bölümde veda ediyor? İşte Bülent Şakrak'ın yeni projeleri.

Yayın Tarihi : 04-04-2026 16:37

TRT1 ekranlarının altı sezondur zirveden inmeyen dizisi "Gönül Dağı", sevilen bir ismin vedasıyla sarsılıyor. Köprü Film imzalı yapımda "Taylan Kaya" karakterine hayat veren usta oyuncu Bülent Şakrak, hikâyesinin tamamlanması üzerine projeden ayrılma kararı aldı.

Veda Tarihi Belli Oldu: 216. Bölüm

Kulislerden sızan bilgilere göre, Bülent Şakrak’ın canlandırdığı Taylan Kaya karakteri, dizinin 216. bölümünde izleyiciye veda edecek. Senaryodaki rolünün sona ermesi nedeniyle gerçekleşen bu ayrılık, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin takipçilerini oldukça şaşırttı.

Bülent Şakrak’ın Yeni Adresleri: Cem Yılmaz ve Tek Kişilik Oyun

Başarılı oyuncunun "Gönül Dağı"ndan ayrıldıktan sonraki takvimi ise şimdiden oldukça yoğun:

  • G.O.R.A. 4 G.O.R.A.: Şakrak, bu yaz Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni dizisinde rol alacak.

  • Gassal: tabii platformunda yayınlanan "Gassal" dizisinde "Maşallah" karakteriyle bir bölüm konuk oyuncu olarak yer alacak.

  • Canbaz: Kendi yazıp yönettiği "Canbaz" adlı tek kişilik oyunuyla tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"İmrozda Bahar" İçin Buluştular
"İmrozda Bahar" İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano'da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
Afra Saraçoğlu Milano'da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir'de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
Uzak Şehir'de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk'tan Sektöre
Caner Cindoruk'tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"