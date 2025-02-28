Gönül Dağı’nda sürpriz dönüş! Ünlü oyuncu yeniden kadroda

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunda da Cumartesi akşamlarının reyting şampiyonu olmaya devam ediyor. Köprü Film imzalı yapımın 12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanırken, dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.

Erdal Cindoruk Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ve OGM Pictures’ın 8. bölümde final yapan “Sen Ağlama İstanbul” dizisiyle anlaşan usta oyuncu Erdal Cindoruk, yeniden Gönül Dağı ekibine katılıyor. Hüseyin karakterine hayat veren oyuncunun 172. bölümde geri döneceği öğrenildi.

Dizinin altıncı sezonda da devam etmesi beklenirken, Cindoruk’un dönüşü hikâyeye nasıl bir yön verecek merak konusu oldu. Gönül Dağı, her cumartesi TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor