Gönül Dağı'nda heyecan dorukta

Geçtiğimiz haftaki bölümde Selma ve Zafer’in söz kesme merasimine müdahale ederek onay vermediğini bildiren Divane, bu bölümde birbirinden ilginç olaylar yaşayacak. Divane’yi başına gelecek felaketten kimler kurtaracak? Yeni bölümde izleyeceğiz.

Zafer’le annesinin zoruyla görüşen ve Taner’e olan aşkını yüreğine gömen Selma, kendisine hislerini açan Taner’e ne cevap verecek? Bozkırda büyük bir aşk masalının kahramanı olan Taner, Selma öğretmen ile yeni bir hikaye yazmaya başlayacak mı? Küçük Ali’nin de büyük umutlarla desteklediği ikili arasındaki aşk filizlenecek mi Gönül Dağı’nın 110. Bölümünde izleyeceğiz.

Babasının ısrarlarına karşın çalışmaya kararlı olan Veysel, oğlu Yusuf’un kendilerinden gizlice ayakkabı boyacılığı yaptığını görünce ne yapacak?

Asuman için saz evi kiralamak isteyen Ramazan, burayı başkasının tuttuğunu öğrenince hangi planını devreye sokacak hepsi Gönül Dağı’nın yeni bölümünde.

Sinem hanımla evlilik hazırlıkları yapan ve onu yolcu ederken elindeki tüm parasını veren Hüseyin, nasıl hayal kırıklığı yaşayacak?

Büyük umutlarla yaptıkları roketin kaybolması amcaoğullarını şoka sokar. Roket bulunabilecek mi?

Yeşim’in kalbini kazanmak için Filiz’den yardım isteyen Erkan, yaşanacak olaylar karşısında neler yapacak?

Gönül Dağı, 110. Bölümde hem eğlenceli hem de hüzünlü sahneleriyle seyircileri yine TRT 1 ekranlarında buluşturacak.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Burak Haktanır rol alıyor.



