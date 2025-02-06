Gönül Dağı’na usta oyuncu transferi! İşte o isim...

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi “Gönül Dağı”, beşinci sezonunda da zirvedeki yerini koruyor. Köprü Film imzalı dizinin sevilen hikayesi, her hafta izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye önemli bir isim katıldı.

Gönül Dağı’na usta oyuncu transferi! İşte o isim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2025 17:23

TRT 1’in beş sezondur reyting zirvesindeki dizisi “Gönül Dağı”, yeni sezonda güçlü kadrosuna Erdal Özyağcılar’ı dahil etti! Köprü Film imzalı dizinin 168. bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncu, "Süleyman" karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

Ciritçi Abdullah’ın Abisi Geliyor!
Erdal Özyağcılar, dizide Ciritçi Abdullah’ın abisi olarak seyirciyle buluşacak. Eskişehir’de çekimleri süren “Gönül Dağı” dizisinin başarılı kadrosuna güç katacak olan Özyağcılar’ın karakteri, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Gönül Dağı”, yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek!

Benzer Haberler
Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi! Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi!
“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor! “1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
'Kara Kış' dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri belli oldu 'Kara Kış' dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri belli oldu
İrem Derici'nin evlilik provası İrem Derici'nin evlilik provası
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler... Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu! Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...

  • 06-02-2025 10:20

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı