Gönül Dağı’na usta oyuncu transferi! İşte o isim...

TRT 1’in beş sezondur reyting zirvesindeki dizisi “Gönül Dağı”, yeni sezonda güçlü kadrosuna Erdal Özyağcılar’ı dahil etti! Köprü Film imzalı dizinin 168. bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncu, "Süleyman" karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

Ciritçi Abdullah’ın Abisi Geliyor!

Erdal Özyağcılar, dizide Ciritçi Abdullah’ın abisi olarak seyirciyle buluşacak. Eskişehir’de çekimleri süren “Gönül Dağı” dizisinin başarılı kadrosuna güç katacak olan Özyağcılar’ın karakteri, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Gönül Dağı”, yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek!