Gönül Dağı’na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor

Gönül Dağı dizisine Nurşim Demir katıldı. İpek karakteriyle hikâyeye dahil olan oyuncu, Taylan ve Çetin’in annesini canlandıracak.

Yayın Tarihi : 18-03-2026 18:30

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Köprü Film imzası taşıyan yapım, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle cumartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor.

Bu kez diziye usta bir isim dahil oldu. Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu’nun oturduğu projeye deneyimli oyuncu Nurşim Demir katıldı. Böylece dizinin oyuncu kadrosu yeni bir karakterle daha genişledi.

İpek Karakteri Hikâyeye Dahil Oluyor

Başarılı oyuncu Nurşim Demir, dizide “İpek” karakterine hayat verecek. Yeni karakter, hikâyenin önemli bir parçası olarak izleyici karşısına çıkacak.

İpek karakteri, projeden ayrılan Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya’nın eski eşi olarak senaryoya dahil oluyor. Aynı zamanda İpek, Taylan ve Çetin karakterlerinin annesi olarak hikâyedeki yerini alacak.

Taylan ve Çetin’in Annesi Ekrana Geliyor

Dizide Taylan karakterine Bülent Şakrak hayat verirken, Çetin karakterini ise Sercan Badur canlandırıyor. İpek karakterinin gelişiyle birlikte bu iki karakterin geçmişine dair yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan Eskişehir’de çekimleri devam eden dizi, yeni hikâye gelişmeleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yeni karakterin, mevcut olay örgüsüne nasıl yön vereceği ise merak konusu oldu.

Gönül Dağı 6. Sezonunda Gücünü Koruyor

Yayın hayatına başladığı günden bu yana izlenme oranlarıyla öne çıkan Gönül Dağı, 6. sezonunda da başarısını sürdürüyor. Dizi, her hafta farklı hikâyeleri ve karakter gelişimleriyle izleyicinin ilgisini canlı tutuyor.

Yeni oyuncu katılımı, dizinin dinamik yapısını korumasına katkı sağlıyor. Ayrıca karakterler arası ilişkilerde yaşanacak gelişmeler, ilerleyen bölümlerde hikâyeye yeni bir yön kazandıracak.

