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Gönül Dağı reytingleri sildi süpürdü! 23 Eylül 2023 Reyting Sonuçları

Reyting sonuçları 23 Eylül 2023 Cumartesi dizi reytingleri açıklandı. Peki dün gece ekrana gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ya Çok Seversen ve MasterChef All Star gibi yapımlar arasında en çok hangisi izlendi?

Gönül Dağı reytingleri sildi süpürdü! 23 Eylül 2023 Reyting Sonuçları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 09:53

Reyting Sonuçları Açıklandı! Son reyting sonuçları 23 Eylül 2023 Cumartesi gününe ait dizi reytingleri birincisi hangi yapımlar oldu, hep birlikte öğrenelim. Televizyon dünyasında reyting sonuçları dizilerin devamlılığı açısından her zaman önemli olmuştur. Dizi hayranları reyting sonuçlarını takip ederek izledikleri yapımın ne kadar süre devam edeceğini tahmin edebiliyor.

23 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinde birinci sırada TRT1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alırken, ikinci sırada Atv’de yayınlanan Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı dizisinin özet bölümü yer aldı.

AB'de ise reytinglerin ilk sırasında Gönül Dağı dizisi, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı dizisinin özeti yer aldı.

Gönül Dağı: Reyting Şampiyonu!

Gönül Dağı, bu hafta büyük bir başarı elde ederek Cumartesi günü dizi reytinglerinde birincilik koltuğuna oturdu. Gönül Dağı, izleyicileri etkileyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmeyi başardı. Özellikle Gönül Dağı‘nın duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Kardeşlerim: Sürpriz İkinci!

Bu hafta Kardeşlerim, reytinglerde sürpriz bir şekilde ikinci sıraya yerleşti. İzleyicilerin merakla takip ettiği bu dizi, güçlü oyunculuk performansları ve akıcı senaryosuyla adından söz ettiriyor. Özellikle Kardeşlerim‘deki aksiyon dolu sahneler ve sıra dışı karakterler, diziye farklı bir hava katıyor.

Ya Çok Seversen: Final yaptı

Ya Çok Seversen, reytinglerde üçüncü sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Romantik komedi türündeki bu dizi, izleyicileri sıcak ve duygusal bir hikayeye sürüklüyor. Ya Çok Seversen‘deki unutulmaz replikler ve eğlenceli karakterler, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

MasterChef All Star: Lezzet Dolu Yarışma!

MasterChef All Star, reytinglerde dördüncü sıraya yerleşti. Bu yemek yarışması programı, ünlü şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen bir rekabeti konu alıyor. MasterChef All Star‘da izleyiciler, şeflerin yaratıcı tarifleri ve lezzetli yemeklerle dolu bir dünyaya adım atıyor.

Reyting sonuçları açıklandı! 23 Eylül Cumartesi günü dizi reytingleri birincisi Gönül Dağı oldu. Ancak unutmayalım ki her dizi kendi izleyici kitlesine hitap etmektedir. Siz hangi diziyi daha çok seviyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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