Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Gönül Dağı 220. bölümüyle 6 Haziran'da sezon finali yapıyor! Bu haftaki 215. bölümde Sefer ve Selami ASELSAN ve TUSAŞ yolculuğuna çıkıyor.

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-04-2026 17:01

TRT 1 ekranlarının sevilen ve her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerini hem gururlandıracak hem de gelecek sezon için heyecanlandıracak haberlerle gündeme geldi. Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizi, sadece hikayesiyle değil, Türkiye’nin teknolojik başarılarına yer verdiği özel bölümleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

7. Sezon Müjdesi Geldi

Yıllardır cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı, başarısını tescilleyerek 7. sezonuyla da ekranlarda olmaya devam edecek. Anadolu'nun samimi hikayelerini izleyiciyle buluşturan yapım, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yaparak kısa bir yaz molasına girecek.

Bozkırda Teknoloji Rüzgarı: ASELSAN Özel Bölümü

Dizinin bu hafta (2 Mayıs) ekranlara gelecek olan 215. bölümünde izleyicileri oldukça özel ve anlamlı bir tema bekliyor. Dizinin sevilen karakterleri Sefer ve Selami, yaptıkları bağışın ardından Gedelli’den yola çıkarak Türkiye’nin savunma sanayi devleri olan ASELSAN ve TUSAŞ’ı ziyaret ediyor.

Milli Gururumuz "KAAN" Gönül Dağı’nda

Gedelli'nin neşeli ikilisi Sefer ve Selami’nin bu yolculuğu, izleyicilere milli teknoloji hamlelerimizi yakından görme fırsatı sunacak:

  • KAAN Göründü: İkili, Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN başta olmak üzere geliştirilen birçok uçağı yakından görme şansı yakalıyor.

  • Mühendislerin Dünyası: Dizide, Türk mühendislerinin çalışma ortamları ve teknoloji üretim süreçleri Gedelli’nin samimi bakış açısıyla ekrana taşınacak.

Gönül Dağı, bozkırın ortasındaki hayalleri, ülkenin dev projeleriyle birleştirerek izleyicilerine hem duygusal hem de gurur dolu bir bölüm vaat ediyor.

ÇOK OKUNANLAR
