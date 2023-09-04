Gönül Dağı dizisine 8 yeni transfer

Yapımcı, Köprü Film Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Eşsiz, izleyicilerin özlem ve merakla beklediği yeni sezon çekimleri için start verdiklerini belirterek, “Gönül Dağı’nın 4. Sezonu, 8 yıl sonrasından devam ediyor. Bozkırda yaşanan aşk hikayeleri, amcaoğullarının girişimcilik serüvenleri, duygusal ve eğlenceli olaylar, gelenek ve göreneklerimizi hatırlatan samimi, içten Anadolu hikayelerimiz yine çok beğenilecek ve TRT 1 ekranlarında yine her Cumartesi Gönül Dağı rüzgarları esecek. 9 Eylül Cumartesi günü başlayacak 4. Sezon’da Gönül Dağı ailesine 8 yeni oyuncu katılıyor. Özellikle çocuk oyuncularımız yetenekleriyle göz dolduracak ve çok sevilecek. Yine sanat dünyasının genç yetenekleri Burak Can, Sude Zülal Güler ve Öge Sözbaş da izleyicilerin beğenisini toplayacak. Usta sanatçı Süeda Çil ise Adile karakteriyle dizimize renk katacak. Gönül Dağı’nın ilk bölümünden itibaren bizlerle olan hepsi birbirinden değerli, usta, yetenekli oyuncu kadromuz yine bizlerle olacak.” dedi.

GÖNÜL DAĞI AİLESİNE YENİ KATILAN OYUNCULAR

Gönül Dağı’nın 4. Sezonuna 8 yeni oyuncu katılıyor. Taner’in oğlu Ali’yi Kaan Şençubukçu, Ramazan ve Asuman’ın oğlu Ramazan Mete’yi Ataberk Tufan, Veysel ve Cemile’nin oğlu Yusuf’u Ömer Batu Dağlı, Veysel ve Cemile’nin kızı Yağmur’u Bade Irazlı, Erkan’ı Burak Can canlandıracak. Diziye ayrıca Sude Zülal Güler Yeşim, Öge Sözbaş Filiz, Süeda Çil ise Adile karakteriyle dahil olacak.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerindeki eksik etmeyen Gönül Dağı, gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı rol alıyor.

Gönül Dağı’nın 4. Sezon 104. Bölümü, 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı’nın 104. Bölüm fragmanı:



