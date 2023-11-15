Advert

"Gönül Dağı" dizisinde set aşkı… Berk Atan kalbini hangi meslektaşına kaptırdı?

"Gönül Dağı" dizisinin yakışıklı oyuncusu Berk Atan gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İşte detaylar...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 16:35

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan "Gönül Dağı," 4. sezonunda da cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Eskişehir'de çekilen ve Köprü Film imzasını taşıyan dizide, Berk Atan'ın canlandırdığı Taner karakterinin kalbini meslektaşı Sude Zülal Güler'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Bu sezon "Yeşim" karakteriyle dizi ekibine katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler ile Berk Atan'ın iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Genç oyuncu çift, birlikte geçirdikleri zamanları gözlerden uzak yaşamaya ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmamaya özen gösteriyor. Set dışında, Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülen çiftin ilişkisi dikkat çekiyor.

Benzer Haberler
Hülya Avşar'dan mayolu pozlar! 'Kasım, güneş ve ben' Hülya Avşar'dan mayolu pozlar! 'Kasım, güneş ve ben'
2 çocuk annesi Pelin Karahan nasıl zayıfladığını açıkladı 2 çocuk annesi Pelin Karahan nasıl zayıfladığını açıkladı
Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım! Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım!
Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi? Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi?
Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi
Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması: Sağlığım yetişmeyecek! Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması: Sağlığım yetişmeyecek!
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı