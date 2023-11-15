"Gönül Dağı" dizisinde set aşkı… Berk Atan kalbini hangi meslektaşına kaptırdı?

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan "Gönül Dağı," 4. sezonunda da cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Eskişehir'de çekilen ve Köprü Film imzasını taşıyan dizide, Berk Atan'ın canlandırdığı Taner karakterinin kalbini meslektaşı Sude Zülal Güler'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Bu sezon "Yeşim" karakteriyle dizi ekibine katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler ile Berk Atan'ın iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Genç oyuncu çift, birlikte geçirdikleri zamanları gözlerden uzak yaşamaya ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmamaya özen gösteriyor. Set dışında, Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülen çiftin ilişkisi dikkat çekiyor.