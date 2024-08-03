Gönül Dağı dizisinde beklenen gelişme! Hayranları çok sevinecek

Berk Atan'ın Gönül Dağı dizisinin 5. sezonunda da yer alacağı kesinleşti. İşte sürpriz gelişmenin detayları...

Gönül Dağı dizisinde beklenen gelişme! Hayranları çok sevinecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 20:22

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 5. sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT’nin yeni sezonda devam edecek beş dizisi arasında yer alan Gönül Dağı, izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Berk Atan’ın canlandırdığı Taner karakteriyle ilgili ayrılık iddiaları, oyuncunun yapımcıyla el sıkışmasıyla sona erdi. Son gelen haberlere göre Atan, 5. sezon için yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Eskişehir'de çekimleri yapılan dizinin yeni sezonunda, fenomen dizinin kadrosuna Kiraz ve Sefer adlı yeni karakterler katılacak. Beril Karademir’in hayat verdiği Zahide karakterinin büyük kızı Sedef, oğlu İsmet’i oynayan Ali Toptaş ve minik Ayşe’nin büyüklük halleri de yeni sezonda hikâyede yer alacak.

Gönül Dağı, yeni sezonda da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

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