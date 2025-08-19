Gönül Dağı 6. Sezon Sete Çıktı: Kadroya Sürpriz İsimler Katıldı

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezon çekimlerine başladı. Köprü Film imzalı dizinin yönetmen koltuğuna bu sezon Ozan Uzunoğlu oturdu. İlk çekim gününden klaket fotoğrafı paylaşan Uzunoğlu, nazar boncuğu emojisiyle “6. Sezon için yola çıkıldı… Gönül Dağı…” notunu düştü.

6. Sezon 6 Eylül’de Başlıyor

Fenomen dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 6 Eylül’de izleyici karşısına çıkacak. Seyirciler, yine Anadolu’nun sıcacık hikâyelerine ve unutulmaz karakterlerine tanıklık edecek.

Kadroya Yeni İsimler Katıldı

Gönül Dağı 6. sezonunda güçlü isimlerle kadrosunu genişletti. Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Gökçe Akyıldız ve Sercan Badur, diziye dahil oldu. Ayrıca yeni sezonda hikâyeye Esra karakteri de katılacak. Bu rol için oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Anadolu’nun Kalbinden Hikâyeler

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi, her sezon genişleyen hikâyesiyle seyirciyi kendine bağlıyor. 6. sezonda da hem yeni karakterler hem de gelişen olay örgüsü merakla bekleniyor.