Gonca Vuslateri’nin Cemre Baysel Hakkındaki Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Güller ve Günahlar dizisinin son bölümü sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel’in duygu yüklü ağlama sahnesi izleyicileri ikiye böldü. Kimi oyunculuğu oldukça başarılı buldu kimi seyirci performansı fazla abartılı yorumladı.

Tartışmalar üzerine Gonca Vuslateri’nin aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Röportaj kesiti sosyal medyada hızla yayılarak pek çok yoruma neden oldu.

Cemre Baysel’in Performansı Dikkat Çekti

Sık sık eleştirilerin odağı olan Cemre Baysel Güller ve Günahlar dizisindeki performansıyla gündemdeki yerini koruyor. Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan oyuncu son bölümdeki dramatik ağlama sahnesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Özellikle karakterinin yaşadığı büyük kırılma anında sergilediği ağlama performansı kısa sürede X ve Instagram’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı izleyiciler oyuncunun sahnedeki duyguyu güçlü şekilde geçirdiğini savunurken bazı kullanıcılar ise performansı “fazla teatral” buldu.

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda “İçime işledi”, “Gerçekten hissettirdi” diyenler kadar “Biraz fazla zorlanmış” yorumları da dikkat çekti.

Güller ve Günahlar dizisinde, Cemre Baysel'in "ağlama" sahnesi sosyal medyada dikkat çekti.pic.twitter.com/vuTGerKaNR — Populicc (@populicc) May 10, 2026

Gonca Vuslateri’nin Sözleri Yeniden Paylaşıldı

Tartışmalar devam ederken Gonca Vuslateri’nin geçtiğimiz sezon verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Oyuncunun o dönemde isim vermeden anlattığı set anısı sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar paylaşıldı.

Vuslateri’nin açıklamasında bir oyuncunun sahne sırasında kendini fazlasıyla zorladığını anlattığı ifadeler dikkat çekmişti. Röportajdaki “Sahne bitti ama oyuncuyu sakinleştiremiyorduk.” sözleri iddiaların odağına Cemre Baysel’ yerleştirdi

Cemre Baysel ile Gonca Vuslateri’nin daha önce birlikte rol aldığı projede zaman zaman gerilim yaşadığı öne sürülmüştü. Özellikle başrol dengesi nedeniyle ikili arasında soğukluk olduğu iddiaları magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Gonca vuslateri haklıydı cemre oyunculukta bi ağlama zırlamayı öğrenmiş herhalde aşırı abartıyor aşırı https://t.co/iux0x16icT pic.twitter.com/GQcEf5TNVl — admihan (@serenhanadmigil) May 10, 2026

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Konunun tekrar gündeme gelmesi ile sosyal medya kullanıcıları da ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar Vuslateri’nin açıklamalarının Cemre Baysel’e gönderme olduğunu bazıları ise bunun tamamen yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Cemre Baysel’in hayranları ise oyuncunun performansına destek vererek sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. Özellikle genç oyuncunun dramatik sahnelerde giderek daha güçlü bir performans sergilediği yorumları öne çıktı.

Taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de yaşananların önümüzdeki günlerde de magazin gündeminde yerini koruyacağı konuşuluyor.