Farah Zeynep Abdullah’ın Son Hali Korkuttu! Vücudundaki Morluklar Dikkat Çekti

Farah Zeynep Abdullah bu kez cesur açıklamalarıyla gündeme gelmek yerine sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncunun vücudundaki morluklar ve kızarıklıklar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçilerinden peş peşe “Geçmiş olsun” mesajları geldi.

Çekimlerden Gelen Kareler Dikkat Çekti

Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Soy filmi için yoğun bir tempoya ayak uydurmaya çalışan oyuncunun son paylaşımı set sürecinin ne kadar yorucu geçtiğini gözler önüne serdi. Yayınladığı fotoğraflarda özellikle kol ve bacak bölgelerindeki morluklar göze çarptı.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım sosyal medyada geniş yer buldu ve merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun sağlık durumunu merak ederken bazı takipçileri ise fiziksel olarak oldukça yorulduğunu düşündüklerini belirtti.

Özellikle aksiyon sahneleri nedeniyle oyuncunun zorlu bir çekim süreci geçirdiği konuşuluyor. Film ekibine yakın kaynaklara göre Soy için oldukça tempolu ve fiziksel güç gerektiren sahneler hazırlandı.

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Farah Zeynep Abdullah’ın paylaşımı ile sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi. Takipçileri oyuncunun kendine dikkat etmesi gerektiğini belirterek moral veren yorumlarda bulundu.

“Kendini fazla yorma”, “Çok geçmiş olsun” ve “Bu kadar çalışmak seni yıpratmış” şeklindeki mesajlar dikkat çekti. Oyuncunun doğal ve filtresiz şekilde yaşadığı süreci paylaşması ise bazı hayranları tarafından samimi bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı da rolü için gösterdiği çabayı takdir etti. Özellikle fiziksel dönüşüm gerektiren projelerde Abdullah’ın her zaman yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği yorumları yapıldı.

“Soy” Filmi Şimdiden Merak Uyandırıyor

Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç’u bir araya getiren Soy filmi şimdiden sinema dünyasında merak konusu oldu. Henüz detayları tam olarak paylaşılmasa da yapımın aksiyon ve dramatik unsurları bir arada barındıracağı konuşuluyor.