Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu. Yapılan testin pozitif çıktığı öğrenildi. Bununla beraber daha önce suçlamaları kabul etmeyen fenomenin "Benim tek bağımlılığım estetik" sözleri yeniden gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kısmetse Olur programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı.

Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; Ayanoğlu’nun uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasında yerini aldı.

"Tek Bağımlılığım Estetik" Sözleri Yeniden Gündemde

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanan ünlü fenomen savcılık ifadesinde hayatı boyunca hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığını belirtmişti.

Çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden kimsenin bulunmadığını belirten Ayanoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Benim tek bağımlılığım estetik” sözlerini sarf etmişti.

Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuru

Cansel Ayanoğlu'nun bu açıklaması test sonucunun belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu sözleri paylaşarak Ayanoğlu hakkında eleştirel sözler sarf etti.

Soruşturma Sürüyor.

Soruşturma kapsamında yeni isimler ve yeni delillerin dosyaya girmesi beklenirken, Adli Tıp’tan gelen raporun davanın seyrini etkileyebileceği düşünülüyor.