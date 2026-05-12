Survivor’da Talihsiz Kaza: Yarışmacının Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Yunanistan’da yayımlanan Survivor yarışması Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan korkunç bir kaza haberiyle sarsıldı. Yarışmacı Stavros Floros’un turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandığı ve bir bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Dominik’te Korkunç Kaza

İddialara göre Stavros Floros yarışma çekimlerinin olmadığı bir an zıpkınla balık avlarken turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ciddi şekilde yaralanan Floros’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yapım ekibi hızla bölgeye ulaştı ve yarışmacı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Hastaneye kaldırılan yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yapılan ilk açıklamada durumunun “ciddi ancak stabil” olduğu ifade edildi. Doktorların yoğun müdahalesi sonrası Floros’un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

İlerleyen saatlerde gelen bilgiler ise durumun çok daha ağır olduğunu ortaya koydu. Yapılan operasyonlar sonucunda yarışmacının bir bacağının ampute edildiği diğer ayağında ise ciddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yarışma Yayını Askıya Alındı

Olayın ardından yapım şirketi acil bir açıklama yaparak Survivor yayınlarının süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada yarışmacının sağlık durumunun öncelikli olduğu ve tüm sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ise resmi makamların geniş çaplı bir soruşturma başlattığı aktarıldı. Liman yetkililerinin olayın tüm yönlerini araştırdığı ifade edildi.

Baba Floros’tan Yürek Burkan Açıklama

Stavros Floros’un ailesi de yaşanan trajedi sonrası ilk kez konuştu. Yarışmacının babası Yunan televizyonuna yaptığı açıklamada oğlunun çok fazla kan kaybettiğini ve hayatta kalmasının mucize olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili ortaya atılan bazı iddiaları da yalanlayarak oğlunun güvenlik önlemlerine dikkat ettiğini ve olay sırasında başka yarışmacıların da bölgede bulunduğunu belirtti.