Serenay Sarıkaya İddiası Sonrası Hande Erçel’den Dikkat Çeken Karar

Özel hayatı ve katıldığı projelerle gündemden düşmeyen Hande Erçel bu kez bambaşka bir konuyla magazin alemini meraklandırdı. Uzun zamandır birlikte çalıştığı menajeri ve stil danışmanı İnan Kırdemir ile yollarını ayırması kulislerde peş peşe iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Yaklaşık beş yıldır profesyonel anlamda birlikte çalışan ikilinin ani ayrılığı sosyal medyada da merak konusu haline geldi. Özellikle moda dünyasında yaşandığı öne sürülen bir gerilim ayrılığın perde arkasına dair söylentileri beraberinde getirdi.

Defile Krizi İddiası Gündemi Karıştırdı

Ortaya atılan ilk iddia Hande Erçel’in uzun süredir katılmak istediği dünyaca ünlü bir markanın defilesi için beklenmedik bir gelişme yaşandığı yönünde oldu. İddialara göre marka Serenay Sarıkaya’yı tercih ettiği için Erçel cephesinde büyük bir hayal kırıklığı oluştu.

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak görülen davette Serenay Sarıkaya’nın ön plana çıkması magazin kulislerinde günlerce konuşuldu. Asıl dikkat çeken detay Hande Erçel’in menajeri İnan Kırdemir’in de aynı etkinlikte Serenay Sarıkaya ile birlikte görüntülenmesiydi.

Bu iddiaların güçlenmesine neden olan ise Hande Erçel'in sosyal medya hesabından İnan Kırdemir'i takip etmeyi bırakması ve menajerlik şirketini profilinden kaldırması oldu.

“Yeterince Destek Görmedi”

Bir başka iddia da ayrılığın perde arkasında daha kişisel nedenlerin bulunduğu yönünde oldu. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hande Erçel geçmiş süreçlerde İnan Kırdemir’e her konuda destek verdiğini fakat kendisinin aynı desteği göremediğini düşünüyor.

Son dönemde adı geçen bazı soruşturma iddiaları sırasında karşı taraftın kendisini yalnız bıraktığını düşünerek hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü. Bu durumun ikili arasında mesafeye neden olduğu iddia edildi.

Yakın Dostlukta Soğuk Rüzgarlar

Hande Erçel ve İnan Kırdemir’in ilişkisi yalnızca iş ortaklığıyla sınırlı değildi. Uzun süredir yakın arkadaş oldukları bilinen ikili moda çekimlerinden özel davetlere kadar birçok organizasyonda birlikte görüntüleniyordu.

Kırmızı halı stillerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok konuda Kırdemir’in de etkisi olduğu konuşuluyordu. Bu nedenle yolların ayrılması magazin çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi.

Sosyal medya kullanıcıları da gelişmeleri yakından takip ederken, ikili arasındaki dostluğun tamamen bitip bitmediği merak konusu oldu. Taraflardan ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.