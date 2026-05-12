Demet Özdemir Cannes Yolcusu

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Cannes'a gidiyor. Güzel oyuncu Türk kadınını temsil eden ünlü isimler arasına adını yazdıracak.

Demet Özdemir Cannes Yolcusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2026 17:01

İki sezondur Çağatay Ulusoy'la birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir yakın zaman uluslararası arenada boy göstermeye hazırlanıyor. Özdemir dizinin sezon finali öncesinde Cannes Film Festivali’ne gidiyor.

Yurtdışında da oldukça fazla hayranı bulunan Özdemir Cannes'ı gidecek olması şimdiden merak uyandırdı. Oyuncunun kıyafeti, saçı, makyajı çoktan konuşulmaya başlandı.

Kırmızı Halıya Hazırlık Süreci

Demet Özdemir, festivalin meşhur kırmızı halısında reklam yüzü olduğu markasın kendisi için özel olarak hazırladığı tasarımla boy gösterecek. Moda dünyasında merakla beklenen bu kostümün hazırlık süreci en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütülüyor. Özdemir'in kıyafeti nasıl taşıyacağına dair yorumlar da sosyal medyada şimdiden gündeme geliyor.

Özel Tasarımın Detayları Belli Oldu

Demet Özdemir'in giyeceği kıyafetle ilgili bazı detaylar açıklandı. Tasarımda yüksek kalite İtalyan krep ve saten krep kumaşlar kullanıldı. Kostümde pelerine ve son dönemin modası olan zarif tüy detaylara yer verildi. Elbisenin oyuncunun üzerine tam oturması ve her açıda kusursuz görünmesi için provalar büyük bir gizlilikle yapılıyor.


"Büyük Bir Özenle Çalışıyoruz"

Cannes yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan  Demet Özdemir heyecanını şu sözlerle dile getirdi: 

“Provalarımızın son aşamasındayız; her detay üzerinde büyük bir özenle çalışıyoruz. Bu özel tasarımı ilk kez orada giyecek olmak ve bu güzel hazırlık sürecinin içinde yer almak çok keyifli” 

Başarılı oyuncu Cannes’ın büyülü atmosferinde yürüyecek olmanın kendisi için gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi.
 

Benzer Haberler
Berika Karadağ’dan Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’a Sert Yanıt Berika Karadağ’dan Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’a Sert Yanıt
Bayhan’ın Survivor Macerası Sona Erdi! Bayhan’ın Survivor Macerası Sona Erdi!
Kıvanç Tatlıtuğ’tan Aşk Dolu Sözler! “Sevdiğim Kadınla Yaşlanmak İstiyorum” Kıvanç Tatlıtuğ’tan Aşk Dolu Sözler! “Sevdiğim Kadınla Yaşlanmak İstiyorum”
Oktay Çubuk Taburcu Olmaya Hazırlanıyor! Operasyon Başarılı Geçti Oktay Çubuk Taburcu Olmaya Hazırlanıyor! Operasyon Başarılı Geçti
Yazın Klasiği Geri Döndü! Aşk-ı Memnu Yeniden Başlıyor Yazın Klasiği Geri Döndü! Aşk-ı Memnu Yeniden Başlıyor
Metallica İstanbul Sahnesi İptal Edildi Metallica İstanbul Sahnesi İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...