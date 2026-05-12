Demet Özdemir Cannes Yolcusu

İki sezondur Çağatay Ulusoy'la birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir yakın zaman uluslararası arenada boy göstermeye hazırlanıyor. Özdemir dizinin sezon finali öncesinde Cannes Film Festivali’ne gidiyor.

Yurtdışında da oldukça fazla hayranı bulunan Özdemir Cannes'ı gidecek olması şimdiden merak uyandırdı. Oyuncunun kıyafeti, saçı, makyajı çoktan konuşulmaya başlandı.

Kırmızı Halıya Hazırlık Süreci

Demet Özdemir, festivalin meşhur kırmızı halısında reklam yüzü olduğu markasın kendisi için özel olarak hazırladığı tasarımla boy gösterecek. Moda dünyasında merakla beklenen bu kostümün hazırlık süreci en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütülüyor. Özdemir'in kıyafeti nasıl taşıyacağına dair yorumlar da sosyal medyada şimdiden gündeme geliyor.

Özel Tasarımın Detayları Belli Oldu

Demet Özdemir'in giyeceği kıyafetle ilgili bazı detaylar açıklandı. Tasarımda yüksek kalite İtalyan krep ve saten krep kumaşlar kullanıldı. Kostümde pelerine ve son dönemin modası olan zarif tüy detaylara yer verildi. Elbisenin oyuncunun üzerine tam oturması ve her açıda kusursuz görünmesi için provalar büyük bir gizlilikle yapılıyor.



"Büyük Bir Özenle Çalışıyoruz"

Cannes yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan Demet Özdemir heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Provalarımızın son aşamasındayız; her detay üzerinde büyük bir özenle çalışıyoruz. Bu özel tasarımı ilk kez orada giyecek olmak ve bu güzel hazırlık sürecinin içinde yer almak çok keyifli”

Başarılı oyuncu Cannes’ın büyülü atmosferinde yürüyecek olmanın kendisi için gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi.

