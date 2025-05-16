Göksel’in Son Hali Olay Oldu: Takipçilerinden “Fazla Estetik” Yorumları Geldi

Ünlü şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bir at çiftliğinden kareler yayınlayan Göksel’e, takipçilerinden hem beğeni hem de “fazla estetik” eleştirileri geldi.

“Tanıyamadım” Yorumları Dikkat Çekti

Müzik kariyerinde 2000’li yıllardan bu yana güçlü bir yer edinen Göksel, doğayla iç içe geçirdiği bir günden paylaşım yaptı. Ancak sanatçının yüzündeki belirgin değişiklik, bazı takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma gelen yorumlar arasında şu ifadeler öne çıktı:

“Tanıyamadım”

“Göksel'e çok benziyorsun diyecektim, sonradan fark ettim Göksel'miş”

“Botokstan mimik oynamıyor”

“Bütün kadınlar artık birbirine benziyor”

Daha Önce de Tartışma Yarattı

Göksel’in 28 Nisan’da otomobil yolculuğu sırasında çekip paylaştığı video da benzer yorumlara neden olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının yüz ifadesini “Testere filmindeki karaktere benzemiş” diyerek eleştirmişti. Estetik müdahalelerin doğallıktan uzaklaştığını savunan yorumlar da oldukça fazlaydı.

Sessizliğini Koruyor

Tüm bu yorumlara rağmen Göksel'den henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü sanatçı, sosyal medya eleştirilerine karşı her zamanki gibi sessizliğini korumayı tercih etti.