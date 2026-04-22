Göksel’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Seksi Sıfatı Beni Çok Rahatsız Etti"

Türk pop müziğinin kendine has tarzı ve güçlü sesiyle tanınan ismi Göksel, Saba Tümer’in programına konuk olarak kariyerinin ilk yıllarına ve günümüz müzik sektörüne dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Son dönemdeki imajıyla sıkça konuşulan sanatçı, kendisine yakıştırılan sıfatlar ve sektörün dönüşümü hakkında samimi bir dille içini döktü.

"'Seksi' Sıfatı Üzerime Yapıştı"

Kariyerinin başlangıcında karşılaştığı algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Göksel, henüz çok gençken üzerine yapışan "seksi" imajının kendisini mutsuz ettiğini belirtti. Müziğe olan tutkusunun fiziksel görünümünden her zaman önde geldiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şarkı söylemeye başladığım yıllarda üzerime 'seksi' sıfatı yapışmıştı. Bu durum beni çok rahatsız etti çünkü ben her şeyden önce müziğe gönülden bağlı biriyim. Ayrıca 16-17 yaşına kadar şişe dibi gözlüklerle dolaşmış biriyim; güzel olmak gibi bir iddiam da yoktu."

Birdenbire bu kadar "görünür" olmanın ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkmanın kendisine göre olmadığını söyleyen Göksel, o dönem hissettiği yabancılaşmayı anlattı.

Müzik Sektöründeki Değişime Sitem

Göksel, müzik dünyasının eski dönemleri ile şimdiki hali arasındaki farklara da değindi. Eskiden sanatçıların sadece işleriyle var olduğu bir dünya hayal ettiğini ancak gerçeklerin çok farklı geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Benim bildiğim o eski ses sanatçılarımız vardır ya; onlar çok görünmezler ama şarkılarıyla ya da filmleriyle var olurlar... Ben de bu mesleğe öyle bir şey zannederek başladım ama maalesef mesleğimiz çok başka bir şeye dönüştü."

Sanatçının bu sözleri, günümüzdeki popülarite odaklı ve aşırı görünürlüğe dayalı müzik sektörüne bir sitem olarak yorumlandı.