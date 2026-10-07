Göksel Arsoy'un Cenazesine Saygısızlık: Serdar Gökhan Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Ateş Püskürdü

Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı efsanevi ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran usta oyuncunun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken Arsoy için düzenlenen cenaze töreninde üzücü ve gergin anlar yaşandı. Türk sinemasının bir diğer usta ismi Serdar Gökhan cenaze töreninde karşılaştığı saygısızlık karşısında adeta küplere bindi.

Yeşilçam'da Yaprak Dökümü Sürüyor

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren unutulmaz isim Göksel Arsoy için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Siyaset, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı törende derin bir hüzün hakimken Arsoy'un naaşı kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye eşi Şükran Gökhan ile birlikte katılan Yeşilçam'ın çınarlarından Serdar Gökhan basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi. Usta oyuncu "Yeşilçam'da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek" sözleriyle sinema dünyasındaki kayıpların yarattığı boşluğa dikkat çekti.

Cenaze Töreninde Fotoğraf Talebi Usta Oyuncuyu Kızdırdı

Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlanıyor… Serdar Gökhan bir hayranının fotoğraf isteğine böyle tepki gösterdi https://t.co/vvRSegrG7y — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) October 7, 2026

Cenaze namazı öncesinde ve sırasında yaşanan yoğunlukta bazı kişilerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesi ise Serdar Gökhan'ı adeta çileden çıkardı. Böylesine hüzünlü ve hassas bir günde dahi saygı gösterilmemesine tepki gösteren usta oyuncu yaşanan duruma sert çıktı.

Namaza katılamadığı anlarda kendisine uzatılan telefonlar ve gelen ısrarlı fotoğraf istekleri karşısında sinirlenen Gökhan'ın çevrepindekilere hitaben "İmam konuşmaya başlamış hala derdi fotoğraf!" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Cenaze törenindeki bu talihsiz anlar sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandırırken kullanıcılar usta oyuncunun gösterdiği tepkide tamamen haklı olduğunu belirten yorumlarda bulundu.