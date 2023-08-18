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Gökhan Türkmen'in deniz keyfi

Türk pop müziğinin özgün sesi Gökhan Türkmen, yoğun konser programının ardından önceki gün Bodrum'un popüler tatil bölgesinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, dinlenmek ve keyifli anlar yaşamak için Bodrum'un Yalıkavak beldesine gitti.

Gökhan Türkmen'in deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2023 14:02

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Gökhan Türkmen, kaslı vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının enerjik ve formda görünümü, hayranlarını sevindirdi. Gün boyu denizin serin sularında vakit geçiren Türkmen, sahilde yürüyüş yaparak ve güneşlenerek stresten uzaklaşmanın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu mekanın iskelesindeki özel locada vakit geçiren Gökhan Türkmen, sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

 

Sık sık gülümseyen ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Türkmen, hem sahne performanslarıyla hem de kendine özgü tarzıyla müziğin hayranları tarafından sevilmeye devam ediyor.

Gökhan Türkmen'in Bodrum tatili, hem dinlenme hem de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirme fırsatı sunarken, ünlü şarkıcının neşeli hali ve tatil enerjisi gözlerden kaçmadı.

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