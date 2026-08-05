Çağla Şıkel ve Sevgilisi Mertcan Tunca Çeşme'de Romantik Anlar Yaşadı

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Çeşme Çiftlikköy'de görüntülendi. Soğuk suya rağmen yüzen çift deniz içinde romantik anlar yaşadı.

Çağla Şıkel ve Sevgilisi Mertcan Tunca Çeşme'de Romantik Anlar Yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 11:32

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel sevgilisi Mertcan Tunca ile birlikte İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu Ege sahillerinde atan ünlü çift önceki gün vakit geçirmek için Çiftlikköy'deki popüler bir plajı tercih etti. Gün boyu güneşin ve sahilin tadını çıkaran sevgililerin neşeli ve romantik halleri çevredeki tatilcilerin dikkatinden kaçmadı.

Soğuk Suya Rağmen Sevgilisini Kıramadı

Plajda vakit geçirdikleri esnada serinlemek isteyen çift deniz kenarına indi. Ancak deniz suyunun oldukça soğuk olduğunu fark eden ünlü sunucu ilk etapta yüzmekten vazgeçti. Sevgilisi Mertcan Tunca'nın tatlı ısrarlarına daha fazla karşı koyamayan başarılı model kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. İkilinin su kenarındaki neşeli çekişmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Açık denizde Romantik Anlar

Birlikte denize giren Çağla Şıkel ve sevgilisi kıyıdan oldukça uzaklaşarak derin sularda yüzmeye devam etti. Sahilden iyice uzaklaşan ünlü çift baş başa kaldıkları anlarda oldukça romantik görüntüler sergiledi. Birbirlerine sarılan ve Ege sularında keyifli dakikalar geçiren sevgililerin mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Yorulunca Sevgilisinin Sırtına Çıktı

Uzun süre yüzdükten sonra dönüş yolunda yorulan güzel sunucu ilginç bir yönteme başvurdu. Kıyıya doğru yüzerken yorulduğunu belirten ünlü isim suyun içinde sevgilisi Mertcan Tunca'nın sırtına çıktı. Sevgilisini sırtında kıyıya kadar taşıyan Tunca'nın o halleri kameralara yansıdı. Çift deniz keyfinin ardından şezlonglarına dönerek güneşlenmeye devam etti.

Benzer Haberler
Sporla Bambaşka Biri Oldu! Yasemin Ergene'nin Değişimi Yeniden Olay Yarattı Sporla Bambaşka Biri Oldu! Yasemin Ergene'nin Değişimi Yeniden Olay Yarattı
İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı
Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı
72 Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Esin Gündoğdu’nun İnanılmaz Değişimi ve Sırrı 72 Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Esin Gündoğdu’nun İnanılmaz Değişimi ve Sırrı
Kerem Bürsin İç Huzur Sırlarını Paylaştı: Spor Benim İçin Psikolojik Bir Terapi Kerem Bürsin İç Huzur Sırlarını Paylaştı: Spor Benim İçin Psikolojik Bir Terapi
Bergüzar Korel'den Samimi İtiraf: Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağımı Kesiyorum! Bergüzar Korel'den Samimi İtiraf: Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağımı Kesiyorum!
ÇOK OKUNANLAR
Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu
  • 01-08-2026 14:23

Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu