Çağla Şıkel ve Sevgilisi Mertcan Tunca Çeşme'de Romantik Anlar Yaşadı

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel sevgilisi Mertcan Tunca ile birlikte İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu Ege sahillerinde atan ünlü çift önceki gün vakit geçirmek için Çiftlikköy'deki popüler bir plajı tercih etti. Gün boyu güneşin ve sahilin tadını çıkaran sevgililerin neşeli ve romantik halleri çevredeki tatilcilerin dikkatinden kaçmadı.

Soğuk Suya Rağmen Sevgilisini Kıramadı

Plajda vakit geçirdikleri esnada serinlemek isteyen çift deniz kenarına indi. Ancak deniz suyunun oldukça soğuk olduğunu fark eden ünlü sunucu ilk etapta yüzmekten vazgeçti. Sevgilisi Mertcan Tunca'nın tatlı ısrarlarına daha fazla karşı koyamayan başarılı model kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. İkilinin su kenarındaki neşeli çekişmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Açık denizde Romantik Anlar

Birlikte denize giren Çağla Şıkel ve sevgilisi kıyıdan oldukça uzaklaşarak derin sularda yüzmeye devam etti. Sahilden iyice uzaklaşan ünlü çift baş başa kaldıkları anlarda oldukça romantik görüntüler sergiledi. Birbirlerine sarılan ve Ege sularında keyifli dakikalar geçiren sevgililerin mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Yorulunca Sevgilisinin Sırtına Çıktı

Uzun süre yüzdükten sonra dönüş yolunda yorulan güzel sunucu ilginç bir yönteme başvurdu. Kıyıya doğru yüzerken yorulduğunu belirten ünlü isim suyun içinde sevgilisi Mertcan Tunca'nın sırtına çıktı. Sevgilisini sırtında kıyıya kadar taşıyan Tunca'nın o halleri kameralara yansıdı. Çift deniz keyfinin ardından şezlonglarına dönerek güneşlenmeye devam etti.