Gökhan Türkmen, Harbiye’de Sonbaharın Ekinoksunda Büyüledi

Özgün repertuarı, sahne dekorundaki sanatçı dokunuşu ve görsel atmosferiyle seyircisine eşsiz bir deneyim yaşatan Gökhan Türkmen, "Dön Bebeğim"i birlikte söylediği konuk sanatçı Ümit Sayın ve alanının en yetkin müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Doğanın dengelenme ve yenilenme mesajını taşıyan Sonbahar Ekinoksu’nu sahnesinde hissiyatla buluşturan sanatçı, yeni güzelliklerin ve başlangıçların müjdesini de bu konserle verdi. Seyircisinin büyük ilgi gösterdiği konserin en özel anlarından biri, her zamanki gibi “Aşk Şarkısı” sırasında gerçekleşen ve artık bir Gökhan Türkmen sahnesi geleneğine dönüşen evlilik teklifleri oldu.

Türkmen, gece boyunca yeni şarkılarından kesitler sunarak Ekim ayında başlayacak hem Avrupa turnesi öncesi duyduğu heyecanı hem de yaklaşan projelerini izleyicileriyle paylaştı. Konser sonunda ekibine ve birlikte yürüdüğü yeni sürece övgüler yağdırarak, sahne arkasındaki emeğe dikkat çekti.