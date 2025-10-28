Gökhan Türkmen Avrupa’yı Salladı: 7 Şehirde Binlerce Dinleyiciyle Buluştu, Şimdi Sırada Londra!

Turnenin en unutulmaz anlarından biri, Frankfurt konserinde yaşandı. Alman televizyonlarında yayınlanan bir yetenek programında “Sen İstanbulsun” performansıyla milyonların dikkatini çeken 18 yaşındaki Tuana, Türkmen’in davetiyle sahneye çıktı. Bu sürpriz düet, hem salonda bulunan binlerce müziksevere hem de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle on binlerce kişiye ulaşarak turnenin en özel anlarından biri oldu.

Türkmen, turne süresince sosyal medya hesaplarından paylaştığı performans görüntüleriyle Avrupa’daki dinleyicileriyle bütünleşti ve bu etkileşimin önemine dikkat çekti:

“Müzik sadece bir sahne deneyimi değil, aynı zamanda kültürler arasında kurulan bir köprü. Avrupa’daki dinleyicilerimizle kurduğumuz bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü duygular ortak, sadece diller farklı.”

Bu büyük turnenin ardından Gökhan Türkmen, 10 Mayıs 2026 tarihinde Londra’da vereceği özel konseri duyurdu. Sanatçının Londra konseri, Avrupa turnesinin ikinci etabının açılışını temsil edecek ve yine farklı kültürleri bir araya getiren özel bir müzikal deneyim sunacak.

Türkmen’in Avrupa turnesi, sadece bir dizi konser değil; Türkiye’nin müzikal zenginliğini Avrupa sahnelerine taşıyan, kültürler arası etkileşimi güçlendiren sanatsal bir yolculuk olarak hafızalarda yerini aldı.



