Eski milli futbolcu Gökhan Töre ile 2020 yılında dünyaevine giren eşi Buket Töre arasında kriz çıktı. Buket Töre şiddet ve silahlı tehdit iddialarıyla mahkemeye başvurarak eşinin malvarlığına tedbir konulmasını talep etti. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Gökhan Töre ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Buket Töre'den Şiddet ve Silahlı Tehdit İddiası

İki çocuk sahibi çiftin evliliğinde yaşanan sarsıntı mahkemeye taşındı. Buket Töre'nin İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, evliliği boyunca eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve son olarak silahla tehdit edildiği öne sürüldü. Dilekçede yer alan iddiaya göre Gökhan Töre 2 Ekim'de yaşanan tartışma sırasında kasadan çıkardığı silahı eşine doğrulttu. Buket Töre ayrıca eşinin evdeki değerli tablo ve saatleri aldığını, ortak banka kasasını da boşalttığını iddia etti.

Malvarlığına Tedbir Talebi

Mahkemeye sunulan dilekçede, Gökhan Töre'nin evlilik süresince edinilen malvarlığını kendi üzerine kaydettirdiği öne sürüldü. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Gökhan Töre müvekkilin olmadığı zamanda eve gelerek eşine ait değerli tüm tabloları almış ve duvarları boşaltmıştır. Müvekkilim eşiyle ortak kasasının olduğu bankaya giderek kasayı kontrol ettiğinde aynı şekilde Gökhan Töre tarafından boşaltıldığını öğrenmiştir. Evli oldukları dönemde elde ettikleri tüm malvarlığı baskıyla Gökhan Töre üzerine kaydedilmiştir."

Buket Töre'nin avukatları, Muğla'daki dört taşınmaz ile satılığa çıkarılan üç lüks aracın da aralarında bulunduğu malvarlığının üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi için mahkemeden tedbir kararı verilmesini talep etti.

Gökhan Töre Sessizliğini Bozdu

Hakkındaki iddiaların magazin gündeminde geniş yankı bulmasının ardından Gökhan Töre sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden eski futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır."

"Tüm Yasal Haklarım Saklıdır"

Açıklamasının devamında hukuki süreç mesajı veren Töre, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir. Kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan bu yayınlara karşı tüm yasal haklarım saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurmaktan tereddüt etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."