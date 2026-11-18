Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya yapımının ardından hikayenin dijital platforma taşınan versiyonu olan Eşref Tek dizisi için hazırlıklar ve çekimler tüm hızıyla devam ediyor.

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve aralık ayında Prime Video'da yayınlanması planlanan iddialı proje, kadrosu ve hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor. TimsBi imzası taşıyan dizi 2018 yılıyla başlayarak Eşref Tek'in doğuş hikayesini ve köklerini merkeze alıyor.

Kıbrıs'ta Başlayan Çekimler ve Güçlü Senaryo Ekibi

İlk sahneleri Kıbrıs'ta çekilen 8 bölümlük mini dizinin senaryosu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın kaleminden çıkıyor. Orijinal yapımın evrenini dijital dünyaya taşıyan bu özel projede Eşref Rüya hayranlarının yakından tanıdığı bazı isimler de yer alarak hikayenin sürekliliğini sağlıyor.

Şener Savaş Sadık Rolüyle Yeni Macerada Yerini Aldı

Orijinal dizide canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan Şener Savaş, Eşref Tek kadrosuna dahil olan isimler arasında öne çıkıyor. Sevilen oyuncu Eşref Rüya'nın unutulmaz Sadık karakteriyle yeni projede de boy gösterecek. Savaş dizide yetimlerin üyesi ve eğlence dünyasının hakimi olan güçlü bir figür olarak ekibin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya devam edecek. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu ve sinematografik anlatımıyla dikkat çekecek olan Eşref Tek aralık ayında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.