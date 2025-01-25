Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken 13 yıllık evliliklerini noktaladı

Athena grubunun sevilen solisti Gökhan Özoğuz’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, 2012 yılında hayatını birleştirdiği Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini sona erdirdi.

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken 13 yıllık evliliklerini noktaladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2025 11:15

Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift, örnek aile yaşantılarıyla biliniyordu. Üç çocuk sahibi olan Özoğuz ve Ülken’in Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor. Ayrılık haberleri, hayranlar arasında üzüntü yaratırken, çiftin bu kararı dostane bir şekilde aldıkları öğrenildi.

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken, ilişkilerini medyadan uzak tutmayı tercih etmiş, özel hayatlarını gizli bir şekilde yaşamışlardı. Ayrılığın ardından çiftin çocukları için önceliklerini korumaya devam edecekleri belirtiliyor.

 

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