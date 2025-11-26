Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Sosyal Medyada Takibi Bıraktı: Arkadaşlık Bitti Mi?

Gökhan Özoğuz ile adı aşk iddialarına karışan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Bu durum, arkadaşlıklarının bittiği şeklinde yorumlandı.

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Sosyal Medyada Takibi Bıraktı: Arkadaşlık Bitti Mi?
Yayın Tarihi : 26-11-2025 09:47

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarıyla anılmıştı. İkili, bu iddiaları her fırsatta yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını belirtmişti. Ancak, Özoğuz ve Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.

 

Aşk İddiaları Yalanlanmıştı

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, haklarında çıkan aşk dedikodularını hiçbir zaman doğrulamamıştı. Bu süreçte sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ikili, her fırsatta aralarındaki ilişkinin bir arkadaşlık olduğunu dile getirmişti.

 

Takibi Bırakmaları Dikkat Çekti

Uzun süredir gündemde olan ikili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bu hamlesi, aralarındaki arkadaşlığın bittiği şeklinde yorumlandı.

