Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Ünlü şarkıcıdan jet yanıt!

Son günlerde magazin kulislerinde dolaşan Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah aşk yaşıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü! Ancak Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, çıkan dedikodulara hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni film projemiz var, romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah’a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?” sözleriyle aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Özoğuz'un açıklaması, magazin dünyasında yankı uyandırırken, ikilinin gerçekten bir proje için mi bir araya geldiği ise merak konusu oldu. Bakalım, bu sürpriz gelişmenin perde arkasında neler var?