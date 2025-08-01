Gökhan Özoğuz, Kızlarıyla Çeşme Tatilinde

Gökhan Özoğuz, Çeşme’de kızları Ayşe ve Leyla ile tatil yaparken görüntülendi. Ailece deniz keyfi ve voleybol eğlencesi dikkat çekti.

Gökhan Özoğuz, Kızlarıyla Çeşme Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 17:47

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yaz tatilini kızlarıyla birlikte Çeşme'de geçiriyor. Ocak ayında 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını sessiz sedasız ayıran ünlü müzisyen, bu kez çocuklarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Özoğuz, samimi aile halleriyle objektiflere yansıdı.

Ayrılık Sonrası Aileye Odaklandı

2012 yılında evlendiği Melis Ülken’den üç çocuğu olan Gökhan Özoğuz, boşanma sonrası çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Özellikle kızları Ayşe ve Leyla ile yakın bağ kuran ünlü isim, bu yazı da birlikte geçirmeyi tercih etti. Ailece yapılan tatil, müzisyenin özel hayatında yeni bir döneme işaret etti.

Çeşme Sahillerinde Spor Dolu Anlar

Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Gökhan Özoğuz, kızlarıyla birlikte sahilde eğlenceli vakit geçirdi. Hem denize giren hem de voleybol oynayan Özoğuz, formda hali ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Babasıyla oyun oynayan Ayşe ve Leyla'nın neşesi, objektiflere yansıdı.

Farah Zeynep Abdullah İddiaları Sürüyor

Özoğuz’un adı son dönemde oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya devam ediyor. Aşk dedikoduları sosyal medyada sıkça konuşulurken, müzisyen bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak aile tatilinde verdiği görüntüler, şu sıralar önceliğini çocuklarına verdiğini ortaya koydu.

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