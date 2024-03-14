Gökhan Özen'e doktorundan uyarı: 'Temas yok!'

Gökhan Özen, sağlık sorunlarıyla tekrar gündeme geldi. İzmir konseri sonrası üç gün boyunca bir enfeksiyonla boğuştuğunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas etmesini yasakladığını da aktardı. Özen, sosyal medya hesabında şu sözleri paylaştı:



"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni ikinci kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."



