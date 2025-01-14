Gökhan Özen'den Los Angeles yangınlarıyla ilgili açıklama: “Algı yapılıyor"

Şarkıcı Gökhan Özen, evinin terasından Los Angeles’ı göstererek yangın konusunda algı yapıldığını iddia etti.

Gökhan Özen'den Los Angeles yangınlarıyla ilgili açıklama: “Algı yapılıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 14:04

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili sosyal medyada dolaşan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Terasında çektiği bir videoyla durumun abartıldığını öne süren Özen, panik yaratılmaması gerektiğini belirtti.

Videoda Los Angeles manzarasını gösteren Özen, “Bu videoyu akrabaları, yakınları ve sevenleri için çekiyorum. Burada duman, itfaiye veya panik havası yok. Algı yapıldığını düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Yangın haberlerinin ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının aileleri endişelenmiş, sosyal medyada konuyla ilgili pek çok spekülasyon yapılmıştı. Özen’in bu açıklaması, olayın boyutlarını sorgulayan bir perspektif sunarak dikkat çekti.

Los Angeles’taki yangınlarla ilgili resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, bölgenin bazı kesimlerinde yangın kontrol altına alınmış durumda. Ancak şarkıcının iddiası, yangının ciddiyetini sorgulayan yeni bir tartışma başlattı.

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